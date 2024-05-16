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影／上一場被Tatum「偷襲」！ Brown還手了　用力一掌送給好兄弟

▲Jaylen Brown「反擊」Jayson Tatum在慶祝時用力一掌打向Tatum胸部，G5塞爾提克大勝騎士晉級。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jaylen Brown「反擊」Jayson Tatum在慶祝時用力一掌打向Tatum胸部，G5塞爾提克大勝騎士晉級。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Jaylen Brown終於還手了！上一場比賽Jayson Tatum在慶祝時沒注意力道、用力拍胸打痛Brown的畫面，讓不少人玩味。今（16）日在次輪季後賽G5輪到Brown在Tatum命中三分球後用力拍打對方的胸部，報了一箭之仇，但得手後又直說「要再打一次」。塞爾提克終場113：98擊敗騎士，以4：1晉級東區決賽。

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Tatum「下手」太重打痛Brown　後者今天報仇

G4末節1分07秒，Brown命中大號三分球，讓塞爾提克鎖定勝利，當下Tatum拍了Brown的胸開心慶祝，不過疑似出手太大力，讓對方卻露出不爽的表情。賽後Tatum笑說：「可能最近一直有在健身」，沒有評估好力道。

而Bronw則是說：「我肯定要還他這一下的，他不曉得從哪過來的，朝著我的胸口就是一掌．．」。而Brown等待這個機會沒有等太久，今天在Tatum投進一記三分球後，他先是和對方擊掌慶祝，之後又像是突然想到什麼似的，笑著過去重擊Tatum的胸部。而Tatum也很大氣地接受這一下，在被打後，比出「秀肌肉」手勢

賽後Brown對此笑著表示，「他（Tatum）已經看到我要來打他了。這次報復的機會不太好，所以我會再打他一次。」

Tatum繳準「大三元」數據　塞爾提克4：1挺進到東區決賽

這場比賽Jayson Tatum繳出準「大三元」數據，全場16投9中，拿下25分10籃板9助攻；Brown今晚樂於讓隊友發揮，自己並沒有太多出手慾望，9投4中，得到11分7助攻4籃板。

塞爾提克今天擊敗騎士之後，確定以4：1挺進到東區決賽，這也是他們連續第3年至少打進東區決賽，近5年有4年至少進東決，現在就差一座總冠軍來為「雙探花」時代加冕。

▲塞爾提克球星Jaylen Brown投進關鍵三分球。不過在慶祝時，隊友Jayson Tatum似乎打太大力了，當下Brown露出「很痛」的神情，讓人玩味。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克球星Jaylen Brown投進關鍵三分球。不過在慶祝時，隊友Jayson Tatum似乎打太大力了，當下Brown露出「很痛」的神情，讓人玩味。（圖／美聯社／達志影像）
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