黃勇傳違反內規遭統一獅開除！球團、經紀公司證實「有財務問題」

黃勇傳才遭開除、林靖凱左膝動刀本季也報銷！統一獅內野面臨考驗

▲黃勇傳才遭開除、林靖凱左膝動刀本季也報銷！統一獅內野面臨考驗。（圖／NOWnews資料照）。
▲黃勇傳才遭開除、林靖凱左膝動刀本季也報銷！統一獅內野面臨考驗。（圖／NOWnews資料照）。

記者林之越/綜合報導

中華職棒統一獅隊近日壞消息頻傳，先是潛力內野手黃勇傳在昨（10）日傳出因債務問題，被球團以「嚴重違反公司內部紀律」為由開除。接著，明星內野手林靖凱也因為左膝前十字韌帶撕裂，整季報銷，預計10個月才能重返球場。統一獅在一日內就損失兩員內野大將，雖然在進攻火力上沒有太大影響，但對於內野守備來說可能在長期會面臨人力吃緊的問題

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一日損失兩大內野戰力　打線仍然強大

攤開黃勇傳、林靖凱兩人本季表現，黃勇傳作為統一獅重點培養的內野大物，在一軍出賽7場，打擊率有3成81，在二軍則是只出賽4場，打擊率更是高達4成38，顯見他在打擊方面的潛力無限。而鎮守游擊的林靖凱則出賽機會較多，本季共出賽21場，75個打席敲出22支安打，打擊率高達3成24，不過長打率和整體攻擊指數並不高。

▲明星內野手林靖凱左膝前十字韌帶撕裂，整季報銷。（圖／統一獅球團提供）
▲明星內野手林靖凱左膝前十字韌帶撕裂，整季報銷。（圖／統一獅球團提供）
統一獅團隊進攻火力高居全聯盟第一，3成14的打擊率也遠遠領先第二的味全龍，光是在個人打擊率排行榜上的前10名，統一就佔據了將近一半的名額，包含邱智呈、陳傑憲、潘傑楷以及陳重廷。因此在黃勇傳、林靖凱相繼缺陣後，統一打線的火力應該也不會出現太大的差異。

金鏞連線連線重出江湖？二遊守備輪替有隱憂

在一日缺少兩名內野戰力後，也有球迷點名懷舊的「金鏞連線」是否可以重出江湖，中華隊2006年參加世界棒球經典賽，其中當時正在旅美的胡金龍、陳鏞基組成了「金鏞連線」，堪稱中華隊最堅強的二游搭檔，至今仍讓球迷津津樂道。不過如今二人都已來到40歲，胡金龍回歸中職後就以外野為主，而陳鏞基則是逐漸轉戰一壘手，更多只是球迷們的美好回憶。

談回現實面，黃勇傳雖然只在一軍出賽7場，樣本數相對較少，不過有5場擔任二壘手的比賽，只繳出偏低的0.950守備率，而林靖凱在守備端較為突出，以游擊手出賽21場，繳出9成88的守備率，是統一在二遊防線的重要戰力。

但即便如此，憑藉過去幾年選秀和自家農場的培養，統一的內野人力其實相對充沛，二遊間目前還有許哲晏、陳重廷、林祖傑甚至是張皓崴能交互輪替，短時間應該內還不會有太緊迫的壓力，不過在缺少黃勇傳、林靖凱二人後，輪替深度也會有所縮減，後續走向仍有待觀察。

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