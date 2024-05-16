黃勇傳違反內規遭統一獅開除！球團、經紀公司證實「有財務問題」

黃勇傳曾說「一步一步來」！受場外風波影響　竟成同梯最早離開

▲黃勇傳現年年僅20歲，是獅隊備受期待的未來之星，他在去年下半季就嶄露頭角，但卻因嚴重違紀遭到統一獅開除。（圖／NOWnews資料照）
▲黃勇傳現年年僅20歲，是獅隊備受期待的未來之星，他在去年下半季就嶄露頭角，但卻因嚴重違紀遭到統一獅開除。（圖／NOWnews資料照）

記者陳品翔/綜合報導

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊內野手黃勇傳，昨（15）日因「嚴重違反公司內部紀律」遭到獅隊開除，黃勇傳在2022年中職選秀中，被統一獅隊以第一指名選中，被球團寄予厚望。而黃勇傳在去年下半季，可以看出已慢慢地卡位獅隊二壘防區，教練團也很看好他的未來性，黃賽季初期也曾表示要「一步一步來」，希望自己可以更穩定，未料如今卻因財務問題，斷送職棒生涯，也讓人不勝唏噓。

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黃勇傳年僅20歲就嶄露頭角　希望可以一步一步來


黃勇傳現年年僅20歲，但從去年下半季開始，他就慢慢開始嶄露頭角，今年開季初表現也相當不錯，絲毫沒有年輕球員的包袱。過去受訪時他曾說到：「今年給自己的目標，是希望一年在打擊跟守備上，都可以幫助到球隊、可以更穩定。一步一步來，我今年知道在場上要怎麼玩球，這也是教練團希望看到的。」

黃勇傳過去也說，今年自己在揮棒速度上，有做了些改變，「高中比較不知道怎麼玩球，每個人都很會打很會守，不知道怎麼用頭腦打球。進來職業，想要提升自己的能力，學長們也有傳授一些經驗。」他表示，去年上半季幾乎都待在二軍，就跟著劉育辰、陳連宏2位教練，在做一些打擊上的修正，他們也給了自己一些寶貴的建議。

統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題，遭球團解約，他過去曾跟曾子祐為平鎮「黃金二游」。（圖／取自黃勇傳FB）
統一獅未來之星內野手黃勇傳，傳出債務問題，遭球團解約，他過去曾跟曾子祐為平鎮「黃金二游」。（圖／取自黃勇傳FB）

獅隊球團提出合約讓渡　他隊可自由接觸


而中華職棒聯盟也在今（16）日稍早公告，統一7-ELEVEn獅球團於5月15日下午提出黃勇傳選手合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約，截止時間為5月23日下午5點。這代表黃勇傳在申請讓渡申請期間，其他球團可跟他自由接觸，同時承接他的合約；若是沒有其他球隊在讓渡期間網羅，黃勇傳則被視為無條件釋出，取得自由契約球員身分。

若是黃勇傳個人的場外風波，能夠獲得妥善處理，且不涉及相關違法等情事，相信以他在場上的身手，以及年僅20歲的年紀，絕對還能夠替球隊做出貢獻，但關鍵就在於是否會有球隊，在此時此刻願意伸出「橄欖枝」，給予黃再一次的機會。

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