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顏行書操盤著眼長期規劃！卡森斯來是爭冠關鍵　球隊主力計畫續留

▲T1職籃聯盟今（16）日公布桃園台啤永豐雲豹營運長顏行書獲選為2023-24賽季年度最佳經理人，從「MVP情人」成為最佳GM。（圖／雲豹球團提供）
▲T1職籃聯盟今（16）日公布桃園台啤永豐雲豹營運長顏行書獲選為2023-24賽季年度最佳經理人，從「MVP情人」成為最佳GM。（圖／雲豹球團提供）

記者黃建霖/臺北報導

T1職籃聯盟今（16）日公布桃園台啤永豐雲豹營運長顏行書獲選為2023-24賽季年度最佳經理人，這一個賽季他季前選秀簽下林信寬、高錦瑋，季中找來前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），並且在戰績還不錯之時毅然決然「換帥」，從事後結果來看都很成功，這也讓他的GM生涯首季就收獲好評，獲得最佳GM的肯定。「MVP情人」成為最佳GM，顏行書坦言工作比自己想像中更忙，很多溝通和協調要做，決策當下沒有感受到壓力，因為自己都是基於分析做出認為最正確的決定。他也透露球隊經營要看長期，今年雲豹隊內的幾名主力，無論是外籍的克羅馬、威廉斯，還是本土的蔣淯安、李啟瑋都有續約留人的計畫。

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「這是我們的第一季，團隊從季初就非常努力溝通，我們真的運氣很好，能夠簽到卡森斯。」顏行書過去有執教經驗，但他認為GM的職位工作內容多到自己接任前想像不到，不只季內忙，季外更忙。每支球隊遇到的情況不一樣，「我們今年和台啤合作，所以在一些溝通和配合就很重要，我這一季最大的挑戰是要將兩支球隊融合成一隊、然後NBA球星加入、教練團還沒成行等等，很多問題要解決。」

自己操盤獲得肯定，顏行書首先感謝雲豹籃球隊執行長張建偉，直言對方完全授權和信任，讓他放手去執行自己的想法和籃球哲學，給予非常大的空間去塑造理想陣容。

▲卡森斯在最後時刻打進致勝球，他表示這是自己所夢寐以求的一刻。（圖／T1提供）
▲前NBA球員卡森斯的簽約，讓台啤雲豹擁有了爭奪T1總冠軍的本錢。（圖／T1提供）
雲豹這一季大目標就是總冠軍　透過合理運營一步步來

雲豹在去年季後和台啤合作，雙方這一季分享資源共同打拚這一個賽季，顏行書認為從確定合作的那一刻開始，他們的計畫就開始轉動了，「從選秀完成以及和台啤合作開始，我們就有一個藍圖，那就是『如果確認洋將陣容OK，我們有機會可以衝進冠軍戰』，這是我們在季前的大目標，打進季後賽則是小目標。」

顏行書透露，卡森斯簽約、然後之後離隊後又回歸，這件事確定後，球隊實力上就有機會能衝擊冠軍。「我們陣中有一級控衛小安，國手級的李啟瑋，高鋒線黃鎮，本土陣容已經夠雄厚，所以不太擔心洋將和本土實力差太多。」

除了本土和外籍陣容正確人選的覓尋外，顏行書做出的另一個大膽操作是季中換帥，在戰績排名聯盟第2時，無預警與洋教練歐森（Michael Olson）分道揚鑣，並在一段時間後扶正加拿大籍助理教練查爾斯（Charles Dube-Brais）。

顏行書解釋說，這些都是出自於長遠規劃，不是著眼於短期的成績，「在換帥之前也是和他（歐森）先溝通了3個月，我們希望教練團和制服組是有長期規劃能幫助球隊的，所以在做最終決定時，不管當下球隊戰績如何，我們需要改變，我們需要的是能帶領教練團2-3年的人。

台啤眾將合約到期　克羅馬、威廉斯續約已在談

雖然目前還有4場勝利要拿，不過事實上雲豹下一季的規劃也已經在運行當中，本季發揮出色的洋將克羅馬（Lasan Kromah ）和威廉斯（Devin Williams），顏行書證實已經在談續約，但他坦言國內職籃環境目前還不穩定，比如今年夏天可能又會談兩聯盟合併，「這些議題都會牽扯到洋將薪資規定，不過現階段我們當然就是想辦法將他們留下來。」

去年雲豹和台啤合作後，雲豹球團擁有蔣淯安、李啟瑋、黃鎮等球員的調度權，但今年這些球員合約到期，將恢復自由身。顏行書透露，已有在談相關事宜，但現在首要目標是把冠軍留在球隊。

「我們今年打出這樣的成績，季後賽產生這樣的氛圍，球隊很有實力、價值觀也一致，目前大家的共識就是先拿到這一冠。」

▲台啤永豐雲豹洋將克羅馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
▲台啤永豐雲豹洋將克羅馬以及另一外籍好手威廉斯的續約已經在談。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
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