顏行書操盤著眼長期規劃！卡森斯來是爭冠關鍵　球隊主力計畫續留

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自己操盤獲得肯定，顏行書首先感謝雲豹籃球隊執行長張建偉，直言對方完全授權和信任，讓他放手去執行自己的想法和籃球哲學，給予非常大的空間去塑造理想陣容。
雲豹這一季大目標就是總冠軍 透過合理運營一步步來
雲豹在去年季後和台啤合作，雙方這一季分享資源共同打拚這一個賽季，顏行書認為從確定合作的那一刻開始，他們的計畫就開始轉動了，「從選秀完成以及和台啤合作開始，我們就有一個藍圖，那就是『如果確認洋將陣容OK，我們有機會可以衝進冠軍戰』，這是我們在季前的大目標，打進季後賽則是小目標。」
顏行書透露，卡森斯簽約、然後之後離隊後又回歸，這件事確定後，球隊實力上就有機會能衝擊冠軍。「我們陣中有一級控衛小安，國手級的李啟瑋，高鋒線黃鎮，本土陣容已經夠雄厚，所以不太擔心洋將和本土實力差太多。」
除了本土和外籍陣容正確人選的覓尋外，顏行書做出的另一個大膽操作是季中換帥，在戰績排名聯盟第2時，無預警與洋教練歐森（Michael Olson）分道揚鑣，並在一段時間後扶正加拿大籍助理教練查爾斯（Charles Dube-Brais）。
顏行書解釋說，這些都是出自於長遠規劃，不是著眼於短期的成績，「在換帥之前也是和他（歐森）先溝通了3個月，我們希望教練團和制服組是有長期規劃能幫助球隊的，所以在做最終決定時，不管當下球隊戰績如何，我們需要改變，我們需要的是能帶領教練團2-3年的人。」
台啤眾將合約到期 克羅馬、威廉斯續約已在談
雖然目前還有4場勝利要拿，不過事實上雲豹下一季的規劃也已經在運行當中，本季發揮出色的洋將克羅馬（Lasan Kromah ）和威廉斯（Devin Williams），顏行書證實已經在談續約，但他坦言國內職籃環境目前還不穩定，比如今年夏天可能又會談兩聯盟合併，「這些議題都會牽扯到洋將薪資規定，不過現階段我們當然就是想辦法將他們留下來。」
去年雲豹和台啤合作後，雲豹球團擁有蔣淯安、李啟瑋、黃鎮等球員的調度權，但今年這些球員合約到期，將恢復自由身。顏行書透露，已有在談相關事宜，但現在首要目標是把冠軍留在球隊。
「我們今年打出這樣的成績，季後賽產生這樣的氛圍，球隊很有實力、價值觀也一致，目前大家的共識就是先拿到這一冠。」
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