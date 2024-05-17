安普賢過完生日飛來台灣！開心抱著乖乖桶　表情卻逐漸「母湯」

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為了迎接偶像來台，粉絲今天一早9點多就在機場守候，加上安普賢昨天生日，許多人都戴上生日髮箍應援；安普賢一現身接機大廳，看到前方有大批粉絲尖叫，他也上前一一收禮，不管是花束、乖乖桶、卡片通通收下，由於數量過多，他的經紀人也出手幫忙扛禮物。
或許是因為太過親民，安普賢走到保母車的路上險些暴動，他的喜悅神情「漸漸母湯」，頻頻表示：「小心小心小心！」工作人員也不斷大聲喝斥：「小心一點！」深怕發生踩踏推擠意外，而安普賢上車後，也開心表示：「明天見，Bye Bye！」
安普賢近期因為主演戲劇《財閥x刑警》的關係名氣攀升，作品3月播出完結篇，他也著手準備展開亞洲巡迴見面會，這也是安普賢出道以來，首次舉辦專場跟粉絲互動，活動於3月23日從首爾起跑，陸續巡迴六個城市，台北場確定5月18日登場。
還沒來過台灣的安普賢曾透露，對於未造訪過的新地點充滿好奇，特別是台灣的美食和當地氛圍，他表示只要是台灣的道地美食，都想親自嚐嚐看，同時也非常感謝在台灣為他應援的粉絲，相當期待屆時和大家見面的難得機會。
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