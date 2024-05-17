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安普賢過完生日飛來台灣！開心抱著乖乖桶　表情卻逐漸「母湯」

▲安普賢首度來台，喜收粉絲送他的乖乖桶、義美小泡芙。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
▲安普賢首度來台，喜收粉絲送他的乖乖桶、義美小泡芙。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星安普賢首度來台舉辦見面會，他今（17）日中午抵達桃園機場，一現身就被百名粉絲包圍，由於昨天是他的生日，今就有粉絲準備乖乖桶、義美小泡芙送禮，安普賢也親民收下，毫無明星架子。

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▲安普賢（左圖）、Jisoo公開認愛。（圖／翻攝自安普賢、Jisoo IG）
▲安普賢（左）、跟Jisoo曾經交往過。（圖／安普賢、Jisoo IG）
安普賢曾是拳擊手，出道前參加無數業餘拳擊比賽，身高187公分的他，昔日代表釜山市在全國拳擊總統盃上獲得金牌。2007年他踏入演藝圈從模特兒做起，2014年才演員出道，以《太陽的後裔》嶄露頭角，後續參演的《她的私生活》、《梨泰院Class》奠定演員地位，成功躍上男一主演《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥x刑警》等夯劇。此外，他還是女天團BLACKPINK成員Jisoo的前男友，知名度再大幅提升。

為了迎接偶像來台，粉絲今天一早9點多就在機場守候，加上安普賢昨天生日，許多人都戴上生日髮箍應援；安普賢一現身接機大廳，看到前方有大批粉絲尖叫，他也上前一一收禮，不管是花束、乖乖桶、卡片通通收下，由於數量過多，他的經紀人也出手幫忙扛禮物。

或許是因為太過親民，安普賢走到保母車的路上險些暴動，他的喜悅神情「漸漸母湯」，頻頻表示：「小心小心小心！」工作人員也不斷大聲喝斥：「小心一點！」深怕發生踩踏推擠意外，而安普賢上車後，也開心表示：「明天見，Bye Bye！」

安普賢近期因為主演戲劇《財閥x刑警》的關係名氣攀升，作品3月播出完結篇，他也著手準備展開亞洲巡迴見面會，這也是安普賢出道以來，首次舉辦專場跟粉絲互動，活動於3月23日從首爾起跑，陸續巡迴六個城市，台北場確定5月18日登場。

還沒來過台灣的安普賢曾透露，對於未造訪過的新地點充滿好奇，特別是台灣的美食和當地氛圍，他表示只要是台灣的道地美食，都想親自嚐嚐看，同時也非常感謝在台灣為他應援的粉絲，相當期待屆時和大家見面的難得機會。

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