安普賢千萬少女面前實測長度！28變25cm　他被發現謊報：我很抱歉

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安普賢在台灣記者會上，自豪有雙大手掌，並透露長度有28公分，他在見面會上實測長度，結果卻顯示25公分，整整縮水3公分，但還是比一般人的手掌大。主持人笑問粉絲：「還想量哪裡？」觀眾高喊肩膀，安普賢也親民秀出肩膀，邊喊著：「那我能用力嗎？」最後量出51公分，寬肩令粉絲陷入瘋狂。
見面會最後，安普賢帶來《October Rain》，希望此曲能為粉絲帶來歡樂與溫暖，在準備表演前他透露：「昨天睡覺的時候冷氣開太強了，現在喉嚨狀態不太好，但我會努力唱好的。」安可曲則演唱電視劇《今生也請多指教》的插曲〈我會擁抱你的過去〉，準備與粉絲道別前，安普賢承諾會努力認真當一個出色的演員，也約定一定會再來台北跟大家見面。
安普賢曾是拳擊手，出道前參加無數業餘拳擊比賽，身高187公分的他，昔日代表釜山市在全國拳擊總統盃上獲得金牌。2007年他踏入演藝圈從模特兒做起，2014年才演員出道，以《太陽的後裔》亮相，後續參演的《她的私生活》、《梨泰院Class》奠定自身演員地位，成功躍上男一主演《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥x刑警》等夯劇。此外，他還是女天團BLACKPINK成員Jisoo的前男友，知名度因此大幅提升。