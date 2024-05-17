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安普賢台北記者會「看自己這部位」羞喊：好大28cm！鼓一包被抓到

▲韓劇《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥x刑警》男主角安普賢來台，自揭手掌長度有28公分，真摯模樣逗翻記者。（圖／記者陳明中攝）
▲韓劇《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥x刑警》男主角安普賢來台，自揭手掌長度有28公分，真摯模樣逗翻記者。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

韓國演員安普賢近年憑藉《她的私生活》、《梨泰院Class》、《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥x刑警》等劇的表現，被更多海外觀眾認識，他為此舉辦亞洲巡迴見面會，今（17）日首度來台，被問到維持好身材的祕訣與自豪部位，安普賢因為大腿粗壯，常常找不到合身的衣服，為此感到苦惱，但也自豪有一雙大手，他看著自己的手掌用中文說：「很大！」笑翻全場。

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▲安普賢記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲安普賢首度來台，親民舉辦記者會一一回答記者的提問。（圖／記者陳明中攝）
安普賢曾是拳擊手，出道前參加無數業餘拳擊比賽，身高187公分的他，昔日代表釜山市在全國拳擊總統盃上獲得金牌。2007年他踏入演藝圈從模特兒做起，2014年才演員出道，以《太陽的後裔》嶄露頭角，後續參演的《她的私生活》、《梨泰院Class》奠定演員地位，成功躍上男一主演《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥x刑警》等夯劇。此外，他還是女天團BLACKPINK成員Jisoo的前男友，知名度再大幅提升。

安普賢來台前有做功課，知道九份很美、珍珠奶茶好喝，雖然本身不愛吃雞肉，但他說：「我想吃看看雞排！」他也為此學了中文，除了自我介紹：「大家好，我是安普賢，很高興認識你、認識你很高興....」再一連說出「我愛你」、「雞排」等中文辭彙，

2014年出道的安普賢，演員生涯今年迎來10週年，他一路從配角演到主角，其中《梨泰院Class》、《柔美的細胞小將》以及《財閥x刑警》3部劇最令他印象深刻，尤其是《梨泰院Class》是他試鏡5次才被錄取參演的電視劇，播出後迅速紅遍國際之外，還被日本、台灣翻拍，「對我來說是人生轉捩點的作品！」

▲▼Jisoo（上）跟安普賢認愛2個月分手。（圖／Jisoo、安普賢IG）
▲安普賢有結實的好身材，體脂肪最低8.7％。（圖／安普賢IG）
除了演技備受肯定，安普賢結實的好身材也是網友津津樂道的話題，他沒有忌口的食物，自豪體脂肪從未超過20％，最低落在8.7％左右，「我照鏡子的話，大概就能知道我現在是幾%。」那治裝上面有碰到困難嗎？他笑說：「我沒有在炫耀，我的骨盆跟大腿比的話比較小，大腿比較粗壯，這部分讓我們的造型師很辛苦，他都會拿很漂亮的衣服給我穿，但常常不合身，這不是什麼優點，我有時候還滿難過的。」

他去年曾為《今生也請多指教》瘦身，為了讓飾演的角色「文瑞夏」引起保護欲，特別減重8公斤；也透露曾為工作變胖，最重落在94公斤，之後因為要參加運動比賽、符合體重限制，瘦到只剩64公斤，「我那時候很努力在管理身材」。

安普賢還有著一雙大手，連他都用中文認證「很大！」更透露手掌長度有28公分，回憶當模特兒走秀時期，手必須放在口袋，「大家的視線通常會在衣服上，但卻會注意到我的口袋，因為手太大導致口袋鼓起來，很多人也都會聊到我的手，不是什麼缺點，算是很有趣的點，所以生活上沒造成太大困擾，當然我的手也不美，還滿粗糙的，對我來說不是優點，但跟我對戲的演員都覺得我手大是件好事，因為摸他們臉的話，臉看起來就會很小」。

安普賢將於5月18日晚上6點在「台大綜合體育館一樓」舉辦粉絲見面會，他透露為了首次在台的活動，特別準備2首歌曲表演，希望屆時粉絲會喜歡。

▲安普賢記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲▼安普賢有一雙大手，早期把手放進口袋走秀時，曾因為口袋鼓起來太搶眼被說話。（圖／記者陳明中攝）
▲安普賢記者會。（圖／記者陳明中攝）
 
▲安普賢記者會。（圖／記者陳明中攝）
 
▲安普賢記者會。（圖／記者陳明中攝）
 
▲安普賢記者會。（圖／記者陳明中攝）
 
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