台股站穩2萬1！他曬450張00929每月爽領9萬元　 想全賣買房被笑傻

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存股還是買房？專家給建議
貼文引發討論，若以00929昨收盤價20.33元計算，450張00929全賣掉，約可回收915萬元（未扣除手續費）。不少人認為，股市大好，不急著賣，而且915萬也買不到可以月收租金9萬元的房子。雖然文章已被原PO刪除，但是要存股還是買房，近期都有不少人討論。
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWnews今日新聞》表示，當事人要先想清楚自己的理財偏好是積極型還是保守型，若是前者可以承擔較高風險，建議可將00929質押借540萬，並以此為頭期款購屋，再用股息支付房貸與質押利息，但若理財偏好為後者保守型，除非可以找到租金收入3%以上的產品，否則買房收租其實根本不划算。
月租金能收到9萬元的房子總價要多少？曾敬德分析，若以2%投報率回推，總價至少要4、5000萬元，且除非是商辦、店面，否則能負擔9萬租金的客群也不多。他直言，現在2000萬房了不起收租3萬元，投報率低於2%，對比房貸利率成本根本不划算。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。