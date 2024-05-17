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Elkie錄完《炸裂吧！女孩》喝到茫　直接衝首爾找子瑜、舒華聊聊

▲Elkie莊錠欣在《炸裂吧！女孩》奪人氣王後，隔天馬上直飛南韓首爾，與好友子瑜及舒華會合，Elkie心虛地表示，因為前一天參加完慶功宴，上飛機當下還是宿醉狀態。（圖／記者陳明中攝）
▲Elkie莊錠欣在《炸裂吧！女孩》奪人氣王後，隔天馬上直飛南韓首爾，與好友子瑜及舒華會合，Elkie心虛地表示，因為前一天參加完慶功宴，上飛機當下還是宿醉狀態。（圖／記者陳明中攝）

記者張一笙／綜合報導

在實境綜藝《炸裂吧！女孩》最終決選中逆襲拿下人氣王的Elkie莊錠欣，過去是韓國人氣女團CLC成員，2021年結束團體活動後，轉往華語圈發展。近日，Elkie受訪時提到自己結束《炸裂吧！女孩》的拍攝後，隔天就直接飛往韓國和好友子瑜及舒華會合，Elkie心虛地表示自己當天還是宿醉上飛機。

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▲莊錠欣（中）說自己在結束《炸裂吧！女孩》拍攝後，隔天就帶著宿醉前往首爾與好友舒華（左）及子瑜（右）相聚。（圖／翻攝自莊錠欣IG）
▲Elkie（中）說自己在結束《炸裂吧！女孩》拍攝後，隔天就帶著宿醉前往首爾與好友舒華（左）及子瑜（右）相聚。（圖／翻攝自莊錠欣IG）
Elkie近日上YouTube頻道《CBOOK TAIWAN》節目時，主持人夏和熙問到她拿下《炸裂吧！女孩》人氣王殊榮時，有什麼感想。Elkie坦言自己當下完全當機，是直到1個禮拜後才驚覺：「哇！原來不簡單欸！」Elkie也說，她已經開始喜歡上實境秀，因為透過觀眾的回饋，可以看到自己也不知道的一面。

▲莊錠欣（右）上節目，被主持人夏和熙（左）問到拿下人氣王的感想，莊錠欣表示當下沒有想到，直到1周後才發現自己其實不簡單。（圖／翻攝自CBOOK TAIWAN IG）
▲Elkie（右）上節目，被主持人夏和熙（左）問到拿下人氣王的感想，Elkie表示當下沒有想到，直到1周後才發現自己其實不簡單。（圖／翻攝自CBOOK TAIWAN IG）
Elkie提到自己最近一次和好友子瑜、舒華見面，就是在拿下人氣王，結束《炸裂吧！女孩》節目錄影隔天，Elkie笑說，錄影結束參加完慶功宴後，她就直接回家收行李隔天就飛往首爾，Elkie心虛地表示：「我那天是帶著宿醉飛的！」讓主持人夏和熙在一旁笑到不行。

Elkie提到自己在《炸裂吧！女孩》節目中認識不少好朋友，除了紅隊隊友外，跟來自韓國的Judy及跆拳道國手巧文感情最好，而且與「樂天女孩」的雅涵也常私下約出來聚會喝酒，更加碼爆料林襄都不喝酒，但還是會一起參加聚會。Elkie表示，自己很難得在節目中可以認識一群好朋友，所以特別珍惜這樣的感情。

▲Elkie 2009年在香港就以童星出道，2015年前往韓國當練習生，隔年以女團CLC成員出道。（圖／翻攝自莊錠欣IG）
▲Elkie 2009年在香港就以童星出道，2015年前往韓國當練習生，隔年以女團CLC成員出道。（圖／翻攝自莊錠欣IG）
Elkie 2009年在香港以童星演員身分出道，2015年考完試後，因為她十分堅定想成為韓國練習生並出道，因此在她的堅持下父母只好帶著她飛往南韓首爾面試。據Elkie回憶，當時她不僅要爸媽在咖啡廳等她，更獨自搭車前往「Cube娛樂總部」面試，現在回想起來都覺得十分勇敢。

不少Elkie的粉絲看完影片後，紛紛佩服地留言表示：「炸裂以後完全被Elkie圈粉了」、「真的希望Elkie能在台灣走花路」、「Elkie最棒了」、「真的好喜歡Elkie」、「Elkie不愧是女團出身」。

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