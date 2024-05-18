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別再用拖鞋打爆蟑螂！一堆人都做錯　環境部揭恐怖後果

▲天氣變得溫暖潮濕，蟑螂大舉出沒，環境部提醒，看到蟑螂千萬別打爆，以免蟑螂身上攜帶病菌四散，影響健康。（示意圖／Shutterstock）
▲天氣變得溫暖潮濕，蟑螂大舉出沒，環境部提醒，看到蟑螂千萬別打爆，以免蟑螂身上攜帶病菌四散，影響健康。（示意圖／Shutterstock）

記者徐銘穗/綜合報導

天氣變得溫暖潮濕，蟑螂開始出沒了！如何消滅蟑螂聲量激增，不少內行紛紛推薦水煙式殺蟲劑、沐浴乳泡泡水、漂白水等，都能有效殺蟑，也能用餿水、喝剩啤酒製作陷阱瓶抓蟑。不過，環境部卻提醒，看到蟑螂千萬不能打，一但讓牠肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出，引發嚴重後果。

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環境部提醒，民眾看到蟑螂時，千萬不要用拖鞋或其他物品等把牠打爆，因為蟑螂是過敏原（allergen）攜帶者，對體質敏感的人而言，吸入或攝入帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，會產生過敏反應；又蟑螂身體常攜帶病原菌，間接影響民眾健康。

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈曾表示，用肥皂水滅蟑螂一定要對準身體，最好是噴到腹部，如果肥皂水乾了，非但不能滅蟑，反而成了牠的食物。萬一忍不住打爆蟑螂，徐爾烈曾建議要以酒精或漂白水徹底消毒地板與拖鞋。

▲女網友分享和同事殺蟑螂戰績，堆滿1/3畚斗的屍體最後全被沖入馬桶。（圖／翻攝Threads）
▲女網友分享和同事使用「水煙式殺蟲劑」消滅蟑螂戰績，堆滿1/3畚斗的屍體最後全被沖入馬桶。（圖／翻攝Threads）
防治蟑螂有三「不」　保持環境清潔最重要　

第一不：不給來

除門、窗、管線不留縫隙外，若有破損處應立即修補，以免蟑螂趁機潛入，廚房、浴室的排水口須經常刷洗，夜間不用時須加蓋，避免蟑螂入侵。

第二不：不給住

隨時保持室內整潔，避免堆積雜物，減少蟑螂的藏匿空間。

第三不：不給吃喝

將食物妥善保存，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶、廚餘桶要加蓋，讓蟑螂沒有接觸食物的機會。另外，廚房流理台要保持乾淨、避免積水，保持室內的乾燥，以減少蟑螂生存繁殖必要水分的條件。

▲家事達人陳映如提醒，裝啤酒、拿來誘捕蟑螂的陷阱瓶，一定要靠牆斜放，才能讓蟑螂有去無回。（圖／翻攝陳映如臉書）
▲家事達人陳映如提醒，裝啤酒、拿來誘捕蟑螂的陷阱瓶，一定要靠牆斜放，才能讓蟑螂有去無回。（圖／翻攝陳映如臉書）

治標三撇步：噴霧、餌盒、凝膠

治標一：噴霧劑

使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡。

治標二：殺蟑餌盒

使用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，亦可有效防治。

治標三：殺蟑凝膠餌劑

使用殺蟑凝膠餌劑，此種藥劑是利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣而設計的產品，可施藥於裂縫、牆角、縫隙中，目前已為多數家庭使用的殺蟑藥劑，如再搭配加強居家環境整頓，讓蟑螂沒有食物來源，可增加蟑螂對凝膠餌劑取食率，提高防治效果，維護居家環境品質。

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