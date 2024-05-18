別再用拖鞋打爆蟑螂！一堆人都做錯　環境部揭恐怖後果

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台大昆蟲系名譽教授徐爾烈曾表示，用肥皂水滅蟑螂一定要對準身體，最好是噴到腹部，如果肥皂水乾了，非但不能滅蟑，反而成了牠的食物。萬一忍不住打爆蟑螂，徐爾烈曾建議要以酒精或漂白水徹底消毒地板與拖鞋。
防治蟑螂有三「不」 保持環境清潔最重要
第一不：不給來
除門、窗、管線不留縫隙外，若有破損處應立即修補，以免蟑螂趁機潛入，廚房、浴室的排水口須經常刷洗，夜間不用時須加蓋，避免蟑螂入侵。
第二不：不給住
隨時保持室內整潔，避免堆積雜物，減少蟑螂的藏匿空間。
第三不：不給吃喝
將食物妥善保存，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶、廚餘桶要加蓋，讓蟑螂沒有接觸食物的機會。另外，廚房流理台要保持乾淨、避免積水，保持室內的乾燥，以減少蟑螂生存繁殖必要水分的條件。
治標三撇步：噴霧、餌盒、凝膠
治標一：噴霧劑
使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡。
治標二：殺蟑餌盒
使用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，亦可有效防治。
治標三：殺蟑凝膠餌劑
使用殺蟑凝膠餌劑，此種藥劑是利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣而設計的產品，可施藥於裂縫、牆角、縫隙中，目前已為多數家庭使用的殺蟑藥劑，如再搭配加強居家環境整頓，讓蟑螂沒有食物來源，可增加蟑螂對凝膠餌劑取食率，提高防治效果，維護居家環境品質。