台北「這1區」預售單價開160萬 專家查實登驚：大安區權狀不香了
全台預售屋市場夯爆，頻頻傳出排隊搶房盛況！3月預售實價揭露數量已達1.3萬件，金額高達2135億元。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，現在建案價格很敢開，台北大同區新案開價竟然要150萬~160萬／坪，但更驚人的是一查實登，最高成交單價竟要175萬，大嘆：「大安、信義區的房屋權狀都不香了！」
記者徐銘穗/綜合報導
何世昌表示，現在建案價格很敢開，勇猛程度簡直上天了，最新開始銷售的建案1坪開價150萬~160萬，比信義區預售案「吉祥．如藝」開價1坪135萬到150萬還要高。
不過，更讓他驚嚇的是，一查實價登錄，大同區成交最高單價竟飆到1坪175萬元。不過，該大同區最高成交單價為承德路二段預售案「城心曜曜」1樓，坪數31坪、總價3740萬元，主建物占比超過81%。
何世昌說，雖然推測1坪175萬元成交的那1樓戶應該是庭院戶，所以不能用一般行情看待，但是還是對於大同區房價漲幅感到驚嚇，直說：「大同區都漲成這樣，突然覺得大安、信義區的房屋權狀不香了。」
大同區飆1坪175萬成交高價 在地人揭真相
資深影評人兼作家的「膝關節」一見大同區新案開價也嚇壞，疑問「這個開價前面是否多了一個1」，1坪150萬~160萬的開價，讓20多年前曾住大同區的他感到傻眼。
不少在地人則揭露，直言大同區有錢人很多，預售屋銷很快，主要是因為當地有很多老房子想換新房，而且「城心曜曜」就在台北雙星旁，主要是看好雙子星未來前景。