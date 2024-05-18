台灣房價怎樣才會下跌？專家：廢除2大措施　最快6個月起碼跌2成

台北「這1區」預售單價開160萬　專家查實登驚：大安區權狀不香了

▲台北市大同區新預售案開價1坪150~160萬，專家查實價登錄嚇壞，最高成交價竟衝上1坪175萬，嘆說大安區房屋權狀都不香了。（圖／資料照片）
▲台北市大同區新預售案開價1坪150~160萬，專家查實價登錄嚇壞，最高成交價竟衝上1坪175萬，嘆說大安區房屋權狀都不香了。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

全台預售屋市場夯爆，頻頻傳出排隊搶房盛況！3月預售實價揭露數量已達1.3萬件，金額高達2135億元。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，現在建案價格很敢開，台北大同區新案開價竟然要150萬~160萬／坪，但更驚人的是一查實登，最高成交單價竟要175萬，大嘆：「大安、信義區的房屋權狀都不香了！」

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何世昌表示，現在建案價格很敢開，勇猛程度簡直上天了，最新開始銷售的建案1坪開價150萬~160萬，比信義區預售案「吉祥．如藝」開價1坪135萬到150萬還要高。

不過，更讓他驚嚇的是，一查實價登錄，大同區成交最高單價竟飆到1坪175萬元。不過，該大同區最高成交單價為承德路二段預售案「城心曜曜」1樓，坪數31坪、總價3740萬元，主建物占比超過81%。

何世昌說，雖然推測1坪175萬元成交的那1樓戶應該是庭院戶，所以不能用一般行情看待，但是還是對於大同區房價漲幅感到驚嚇，直說：「大同區都漲成這樣，突然覺得大安、信義區的房屋權狀不香了。

▲台北市大同區最高成交價竟衝上1坪175萬。（圖／翻攝何世昌臉書）
▲台北市大同區最高成交價竟衝上1坪175萬。（圖／翻攝何世昌臉書）
大同區飆1坪175萬成交高價　在地人揭真相

資深影評人兼作家的「膝關節」一見大同區新案開價也嚇壞，疑問「這個開價前面是否多了一個1」，1坪150萬~160萬的開價，讓20多年前曾住大同區的他感到傻眼。

不少在地人則揭露，直言大同區有錢人很多，預售屋銷很快，主要是因為當地有很多老房子想換新房，而且「城心曜曜」就在台北雙星旁，主要是看好雙子星未來前景。

▲在地人分享，大同區最高成交單價建案「城心曜曜」就位在台北雙星旁，主要是看好台北雙星前景。（圖／翻攝何世昌臉書）
▲在地人分享，大同區最高成交單價建案「城心曜曜」就位在台北雙星旁，主要是看好台北雙星前景。（圖／翻攝何世昌臉書）

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