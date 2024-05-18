多1隻加收500元！妹子花2500元殺2蟑螂 勇者笑：發現超好賺兼差
說到大家最害怕的蟲，蟑螂若排第2名，那麼第1名一定是會飛的蟑螂！一名女網友日前深夜在家中驚見1隻會飛的蟑螂，求助無門下找上專業殺蟑公司，談妥2000元出動滅蟑，現場發現第2隻當場加價500元，妹子最終花2500元消滅2隻蟑螂。不少勇氣滿滿的網友眼睛全亮了，紛紛直呼：「太好賺了，我要來兼差！」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前凌晨1時許在Dcard上發文，以1000元代價徵人幫她打1隻會飛的蟑螂，不少人提供噴酒精、養貓、用電蚊拍等招式，但沒有勇者敢上門。後來，原PO找上專業殺蟑公司，對方考量深夜出動，開價3000元，後來雙方談妥2000元。
但接案師傅到場，發現原PO家中還有另1隻蟑螂，當場開口加價，「本來你說一隻的，現在多一隻要加500元」，最終女網友花了2500元，消滅了家中2隻會飛的大蟑螂。
貼文引發討論，釣出不少有需求的網友求問「24小時滅蟑的公司哪裡找啊？」有人認為2500元殺2隻蟑螂太貴，但也有人覺得加上深夜加急費還算合理。更多人宛如發現超好賺的兼差選擇，眼睛都亮人，直呼：「也太好賺了，我來兼差算了！」
除蟲公司費用行情怎麼算？單次1500~3500元
根據找師傅網站資料顯示，除蟑螂的報價會因為空間大小而有所差異，平均價格落在一次1500元~3500元，如果施作過程中臨時增加施作需求，也可能產生額外費用，因此實際費用需視現場狀況而定，若於施作前和清潔人員仔細溝通討論，可大幅降低追加費用的情形。