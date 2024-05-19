Mike Conley生涯搶七大戰沒贏過！Edwards無懼：我想為了自己贏球

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Conley生涯搶七沒贏過 Edwards並不擔心
今日進行完球隊訓練之後，Anthony Edwards也接受了美國媒體訪問，當被問到是否想要為隊友Mike Conley贏下搶七（Conley生涯搶七戰績為0勝4負），Edwards則說：「我想為了我自己贏球，無論Mike何時參加的那些搶七，那時我和他不在同隊打球，所以我不清楚是什麼情況。不過沒錯，我想為了我自己贏下它（系列賽G7）。」
Anthony Edwards今年在季後賽舞台上，展現出他毫不怯場的個性與實力，不論場上還是場下，對於灰狼隊而言，Edwards個人都發揮出相當大的影響力，也是球隊能與衛冕軍金塊抗衡最重要的關鍵之一。本輪系列賽前5戰，Edwards場均可攻下30.2分、4.8籃板、5.8助攻，投籃命中率高達56.4%，三分命中率則為40.6%，上一戰G6則是轟下全場最高27分。G7他能否再度證明自己，同時率隊闖進久違的西區冠軍賽，外界也正等著看。
灰狼關鍵G7拚搶勝 歷史數據不站他們那
但灰狼還有一個數據不站在他們那邊，那就是在NBA歷史上，客隊在關鍵的搶七戰上，在149次中只贏了37次，勝率僅24.8%。「北大荒」若想要在丹佛高原上再次擊敗金塊，除了需要Anthony Edwards複製前任「狼王」Kevin Garnett過去的頂級表現，其餘球員包含了Karl-Anthony Towns、Rudy Gobert、Mike Conley等人，都要有所表現才行。
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