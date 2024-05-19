金城武超紳士幫拿麥克風！幸運女孩翻出30年前舊照：帥得不像凡人

美女CEO夏筠婷疑不雅片外流！稱產品「13天瘦5公斤」黑歷史曝光

▲夏筠婷近日因疑似她的不雅片外流，受到關注，黑歷史也被起底，她曾宣稱HBD的產品吃了可以「13天瘦5公斤」挨轟。（圖／夏筠婷IG）
▲夏筠婷近日因疑似她的不雅片外流，受到關注，黑歷史也被起底，她曾宣稱HBD的產品吃了可以「13天瘦5公斤」挨轟。（圖／夏筠婷IG）

記者薛羽彤／綜合報導

保養品牌「HBD」創辦人夏筠婷號稱擁有上億身家，時常在IG上曬出火辣身材，IG擁有98萬人追蹤。日前網路上出現疑似是她的性愛影片瘋傳，不過遭到她本人否認，已請律師團蒐證並提告散布影片者。而夏筠婷爭議事件不只這一遭，她曾公開宣揚自家產品有減肥神效，被衛生局7度開罰，但該品牌似乎被罰不怕，至今仍持續宣傳療效。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宣稱吃自家產品13天瘦5公斤　遭藥師以癌末患者打臉

夏筠婷創立的品牌HBD，日前她曾公開宣揚自家產品「X.S清新纖萃」有減肥神效，她服用後稱13天瘦了5公斤而引發熱議，網紅「藥師先生」忍不住發文打臉，表示自己上一位見到瘦那麼快的患者，「是我在中國醫實習的遇到的癌末病人。」

網友同意藥師意見，認為X.S清新纖萃當中並沒有說明比例，無法讓人理解「一顆小小的膠囊到底裝進了多少成分」，更有人痛批HBD像是「現代版的地下電台賣藥」，盼衛生局能管制亂象。

▲夏筠婷的品牌HBD被衛生局開罰數次。（圖／夏筠婷IG）
▲夏筠婷的品牌HBD被衛生局開罰數次。（圖／夏筠婷IG）
HBD遭7度開罰沒在怕　遭批已將裁罰金額視為成本

事實上，這也非HBD首次引發爭議，品牌在2022年至2023年遭衛生局7度開罰，裁罰項目則多為食品廣告不實、誇張或易產生誤解。而HBD看起來似乎罰不怕，至今還在宣稱減肥療效，台灣肥胖醫學會理事蕭敦仁受訪時痛批，這些業者早已將裁罰金額視為「成本」，他也呼籲民眾，「沒有一種藥是吃了就會瘦，真的要學的是習慣。」

HBD產品以保健食品為主，旗下的產品並沒有取得健康食品的「小綠人」標章，僅能稱它們為「保健食品」，法規明文規定不得宣稱療效，HBD卻無視法令，數度開罰也不畏懼。對此，夏筠婷強調產品皆由台灣代工廠製造，擁有ISO及HACCP等國際認證，所有成分均為合法進口；至於廣告違規一事，她承諾將更加謹慎於產品文案的撰寫。

▲夏筠婷事保健品牌HBD創辦人，號稱身家破億。（圖／夏筠婷IG）
▲夏筠婷是保健食品HBD創辦人，號稱身家破億。（圖／夏筠婷IG）
▲▼夏筠婷日前發出聲明，回應產品爭議。（圖／夏筠婷IG）
▲▼夏筠婷日前發出聲明，回應產品爭議。（圖／夏筠婷IG）
▲▼夏筠婷日前發出聲明，回應產品爭議。（圖／夏筠婷IG）
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

美女CEO夏筠婷疑遭AI換臉！影片網路上瘋傳　她硬起來蒐證全喊告

破億網紅CEO夏筠婷「不雅片瘋傳」！電話、騷擾不間斷：沒有停過

獨／網紅夏筠婷轉型CEO！6千元起家　靠自己擁上億身價

心疼楊丞琳《歌手》遭淘汰！粉絲轟汪蘇瀧「更難聽」他尷尬吐17字

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生