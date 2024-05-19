美女CEO夏筠婷疑不雅片外流！稱產品「13天瘦5公斤」黑歷史曝光

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夏筠婷創立的品牌HBD，日前她曾公開宣揚自家產品「X.S清新纖萃」有減肥神效，她服用後稱13天瘦了5公斤而引發熱議，網紅「藥師先生」忍不住發文打臉，表示自己上一位見到瘦那麼快的患者，「是我在中國醫實習的遇到的癌末病人。」
網友同意藥師意見，認為X.S清新纖萃當中並沒有說明比例，無法讓人理解「一顆小小的膠囊到底裝進了多少成分」，更有人痛批HBD像是「現代版的地下電台賣藥」，盼衛生局能管制亂象。
HBD遭7度開罰沒在怕 遭批已將裁罰金額視為成本
事實上，這也非HBD首次引發爭議，品牌在2022年至2023年遭衛生局7度開罰，裁罰項目則多為食品廣告不實、誇張或易產生誤解。而HBD看起來似乎罰不怕，至今還在宣稱減肥療效，台灣肥胖醫學會理事蕭敦仁受訪時痛批，這些業者早已將裁罰金額視為「成本」，他也呼籲民眾，「沒有一種藥是吃了就會瘦，真的要學的是習慣。」
HBD產品以保健食品為主，旗下的產品並沒有取得健康食品的「小綠人」標章，僅能稱它們為「保健食品」，法規明文規定不得宣稱療效，HBD卻無視法令，數度開罰也不畏懼。對此，夏筠婷強調產品皆由台灣代工廠製造，擁有ISO及HACCP等國際認證，所有成分均為合法進口；至於廣告違規一事，她承諾將更加謹慎於產品文案的撰寫。
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