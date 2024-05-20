太囂張？Haliburton穿溜馬傳奇Reggie Miller「鎖喉」帽T引人關注

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溜馬傳奇前輩Reggie Miller「鎖喉手勢」要追朔到1994年，當時東區決賽G5，溜馬與尼克兩支世仇在前4戰打成 2：2 的平手局面。而在G5前三節打完，尼克以70：58的雙位數領先，眼看就有機會拿下比賽，但「紐約頭號公敵」 Miller 卻在第四節讓比賽風雲變色。
溜馬靠著Reggie Miller單節轟進25分逆轉，其中Reggie Miller更在一次進球後回防時，與坐在場邊的尼克資深球迷導演 Spike Lee噴起垃圾話來，此時Reggie Miller更比出「鎖喉」的手勢，對全場尼克迷做出挑釁，本場Reggie Miller合計共砍下39分，打的尼克主場鴉雀無聲。
Haliburton致敬Miller 賽後記者會
此戰Tyrese Haliburton共出戰33分鐘，全場17投10中、三分球12中6，拿下26分6助攻4籃板1抄截1火鍋，正負值為全場最高的+21，今（20）日Tyrese Haliburton可說是溜馬獲勝的功臣。
主帥Rick Carlisle則在賽後訪問時透露：「Tyrese Haliburton的表現十分全面，讓我想起溜馬傳奇射手Reggie Miller的身影。」
Tyrese Haliburton的表現與打球風格都受到主帥Rick Carlisle的肯定，Haliburton也在賽後受訪時，特別身穿「紐約頭號公敵」 Reggie Miller做出「鎖喉」動作的帽T，引發球迷熱議紛紛表示，「這樣穿真的太囂張了」、「別開玩笑，那是尼克的地盤」、「世仇就是該這樣做」、「在紐約的地盤贏下G7就是爽」。
值得一提，根據NBA官方數據表示，尼克上一次在主場輸掉搶7大戰，還是在1995年，且巧合的是當年對手同樣是溜馬。
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