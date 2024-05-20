大谷翔平擺脫開季打擊低迷表現！主帥點出最大關鍵：掌握好球帶
MLB洛杉磯道奇今（20）日靠著大谷翔平在10局下延長賽，掃出再見安打以3:2氣走辛辛那提紅人，賽後道奇主帥Dave Roberts也點出大谷翔平近日打擊手感火燙的關鍵，「從4月份過後，大谷翔平在打擊上做出調整後，對於好球帶的掌握十分穩定，且只對可以攻擊的球出手。」
記者張志宇/綜合報導
今（20）日比賽中，雙方帶著2:2平手進到延長賽，在10局下2出局，一、二壘有人時，大谷翔平與紅人投手Alexis Diaz纏鬥6球，最終鎖定一顆94英里快速直球，擊成右外野再見安打，賽後主帥Dave Roberts則表示，「前面幾顆低角度的球大谷翔平都沒有出手，或是破壞掉，最終選擇了一顆最好攻擊的球擊成再見安打，打擊時機真的抓得很準。」
訪問最後主帥Roberts也讚揚大谷，「他生涯中已經打出很多關鍵安打，但這是他在道奇的首支再見安打，這讓我們感到無比興奮。」
主帥Roberts提點 成大谷翔平打擊升溫關鍵
大谷翔平本季在開季可說是十分不順，在開季前19個打數中只有敲出1支安打，但隨著進入5月，大谷翔平火力全開，在得點圈有跑者的31個打數中擊出11支安打，打擊率高達0.355，包括今天的再見安打在內，最近的12個打數則有5支安打。
主帥Dave Roberts也談到大谷翔平打擊能升溫的關鍵，「我曾提醒大谷他必須設定好球帶」，隨著今天這支生涯第2支再見安打出現，Roberts直言，「過去4週大谷翔平的好球帶十分穩定，只對可以攻擊的球出手。」
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