李亦伸專欄／溜馬vs.塞爾提克！NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？

夢幻隊小心！Murray＋SGA組加拿大最強後場　外媒：Jokic只想騎馬

▲Jamal Murray主動表明將代表加拿大出征巴黎奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jamal Murray主動表明將代表加拿大出征巴黎奧運。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA衛冕軍丹佛金塊今(20)日在季後賽次輪G7踢到鐵板，慘遭淘汰主力控衛Jamal Murray則在賽後主動表明打巴黎奧運的想法，「沉澱心情後，將會重返球場，盼能帶領加拿大奪下奧運金牌。」Nikola Jokic則尚未表態是否願意打奧運，僅簡短回答：「不知道」。

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加拿大男籃近年在國際賽表現出色，上屆FIBA世界盃，加拿大還在延長賽擊退美國夢幻隊，拿下銅牌。

如今Murray將與奧克拉荷馬城雷霆隊的當家球星Shai Gilgeous-Alexander，攜手組成最強後場，加拿大球迷希望這對強力組合，能在2024年巴黎奧運會上帶回隊史首面金牌。

▲Nikola Jokic並未表態是否要打巴黎奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic並未表態是否要打巴黎奧運。（圖／美聯社／達志影像）
美媒調侃：Jokic只想騎馬

Murray本季例行賽出賽59場，場均貢獻21.2分、6.5助攻和4.1籃板。季後賽則出賽11場，場均19.3分、5.8助攻和4.5籃板。

至於年度MVP金塊Nikola Jokic則未表態是否代表塞爾維亞出征奧運。外媒則調侃，「Jokic現在應該只想要回家鄉騎馬，打奧運應該只是夏天的附加行程。」

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