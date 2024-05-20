夢幻隊小心！Murray＋SGA組加拿大最強後場 外媒：Jokic只想騎馬
NBA衛冕軍丹佛金塊今(20)日在季後賽次輪G7踢到鐵板，慘遭淘汰。主力控衛Jamal Murray則在賽後主動表明打巴黎奧運的想法，「沉澱心情後，將會重返球場，盼能帶領加拿大奪下奧運金牌。」Nikola Jokic則尚未表態是否願意打奧運，僅簡短回答：「不知道」。
記者廖聿偉/綜合報導
加拿大男籃近年在國際賽表現出色，上屆FIBA世界盃，加拿大還在延長賽擊退美國夢幻隊，拿下銅牌。
如今Murray將與奧克拉荷馬城雷霆隊的當家球星Shai Gilgeous-Alexander，攜手組成最強後場，加拿大球迷希望這對強力組合，能在2024年巴黎奧運會上帶回隊史首面金牌。
美媒調侃：Jokic只想騎馬
Murray本季例行賽出賽59場，場均貢獻21.2分、6.5助攻和4.1籃板。季後賽則出賽11場，場均19.3分、5.8助攻和4.5籃板。
至於年度MVP金塊Nikola Jokic則未表態是否代表塞爾維亞出征奧運。外媒則調侃，「Jokic現在應該只想要回家鄉騎馬，打奧運應該只是夏天的附加行程。」
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