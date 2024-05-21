28歲OL「不到40K」卻買房！嗆：大不了賣掉還是賺翻　兩派吵翻了

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貼文引發討論，掀起兩派論戰，一派認同原PO看法，對28歲、月薪不到4萬元買房直搖頭，點出身邊有不少月薪不到4萬元的都這樣玩，「想賣的時候一一定有人會接盤？要確定餒！」另一派則認同28歲OL買房舉動，認為愈晚買房愈吃虧，房市穩漲不跌，「寬限期真的太好用，五年賣還是無腦賺」。
月薪多少才能買房？一表看3、4、5萬建議購屋總價
上班族月薪要有多少錢，才能買房呢？大家房屋建議，上班族要先理性評估，確認每月減去固定支出後的「可用收入」，再來要評估自備款、裝潢費、管理費與房屋稅等買房費用，最後建議每月負擔房貸金額不要超過薪水的30%，減少影響到個人或家庭的日常運作。
建商推「低自備」動人心 3月1.3萬人搶買預售屋
根據統計，3月預售實價揭露數量已達1.3萬件，年增幅度達到62%，預售揭露的實價金額則達到2135億元，僅次於2023年6月平均地權條例上路前的2370億元，政策上路後隔月7月就量縮到1040億元，顯見當前房市買氣相當暢旺。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，在台股兩萬點、通膨等外力帶動下，房市又出現一波漲勢，有些預售案訴求低自備好上車，再加上房價上漲過程市場可能出現不買會更貴的氛圍，而有些區域仍有科技業投資等題材發酵，市場上有些「短投轉長投」的買盤上車跡象。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。