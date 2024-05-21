買冷氣「內行不選大賣場」　室內設計師看不見關鍵點：細節差很多

28歲OL「不到40K」卻買房！嗆：大不了賣掉還是賺翻　兩派吵翻了

▲月薪不到40K的28歲OL近期訂了一間預售屋，認為繳不起時大不了賣掉，還是賺翻，購屋理由讓同事聽了超衝擊。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲月薪不到40K的28歲OL近期訂了一間預售屋，認為繳不起時大不了賣掉，還是賺翻，購屋理由讓同事聽了超衝擊。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

房市近期超夯，預售屋出現排隊搶購潮！一名月薪不到40K（4萬元）的28歲OL近期勇闖房市，訂了一間預售屋，倚仗的不是有錢爸媽，而是「房貸可以貸40年，還有寬限期5年」、「繳不起大不了賣掉，還是賺翻」兩點，購屋理由讓同事聽了超衝擊，怒轟是全民炒房，但卻掀起兩派論戰。

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原PO在PTT發文，表示聽到隔壁28歲女同事去訂了一間房，嚇說：「靠北！這麼年輕、月薪不到4萬是買個屁房」，而對方卻回他說，反正可以貸款久一點，還有寬限期，而且以後繳不起或不想住再賣掉，「還是賺翻了吧」，理由讓原PO飽受衝擊。

貼文引發討論，掀起兩派論戰，一派認同原PO看法，對28歲、月薪不到4萬元買房直搖頭，點出身邊有不少月薪不到4萬元的都這樣玩，「想賣的時候一一定有人會接盤？要確定餒！」另一派則認同28歲OL買房舉動，認為愈晚買房愈吃虧，房市穩漲不跌，「寬限期真的太好用，五年賣還是無腦賺」。

▲想要避免買預售屋踩坑，可以觀察建案是否有導入BIM和PES。（示意圖／取自photoAC）
▲不少人認為房價穩漲不跌，愈早買愈好。（示意圖／取自photoAC）
月薪多少才能買房？一表看3、4、5萬建議購屋總價

上班族月薪要有多少錢，才能買房呢？大家房屋建議，上班族要先理性評估，確認每月減去固定支出後的「可用收入」，再來要評估自備款、裝潢費、管理費與房屋稅等買房費用，最後建議每月負擔房貸金額不要超過薪水的30%，減少影響到個人或家庭的日常運作。

▲一表看月薪3萬、4萬、5萬可負擔的房屋貸款能力。（圖／大家房屋提供）
▲一表看月薪3萬、4萬、5萬可負擔的房屋貸款能力。（圖／大家房屋提供）
建商推「低自備」動人心　3月1.3萬人搶買預售屋

根據統計，3月預售實價揭露數量已達1.3萬件，年增幅度達到62%，預售揭露的實價金額則達到2135億元，僅次於2023年6月平均地權條例上路前的2370億元，政策上路後隔月7月就量縮到1040億元，顯見當前房市買氣相當暢旺。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，在台股兩萬點、通膨等外力帶動下，房市又出現一波漲勢，有些預售案訴求低自備好上車，再加上房價上漲過程市場可能出現不買會更貴的氛圍，而有些區域仍有科技業投資等題材發酵，市場上有些「短投轉長投」的買盤上車跡象。
 

▲2024年3月預售實價揭露狀況。（圖／信義房屋提供）
▲2024年3月預售實價揭露狀況。（圖／信義房屋提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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