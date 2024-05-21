名人堂花園飯店爆財務危機！傳優美飯店接手 員工竟全被下封口令
位在桃園龍潭的名人堂花園大飯店之前爆出欠薪問題，業者在本月9日曾發聲明，指飯店因團隊新舊交接，薪資延至13日發放，內部員工透露當晚下班前薪水終於入袋，但是針對是否真的將由優美飯店接受，員工們皆表示「上層長官說不回應任何媒體」，但是也有員工還是私下透露確有其事，內部都已在溝通中，優美飯店接手的可能性相當大，該名員工也表示目前飯店一切營運正常，也沒有傳出有人會被資遣。
記者葉盛耀/綜合報導
被喻為國內「職棒之父」的前兄弟大飯店董事長洪騰勝，2019年11月在桃園龍潭推出結合棒球元素的名人堂花園大飯店，開幕至今4年多爆出拖欠員工薪資500萬元，根據《鏡週刊》報導，名人堂花園飯店財務鬧缺口已多時，拖欠員工薪水也有一段時間，疫情期間洪騰勝陸續向銀行、民間租賃公司借款，累積金額估超過3億元，因洪無力償還，傳出名人堂花園飯店將由優美飯店接管。但是外界好奇的是，優美資本額僅1500萬元，卻要接管市值估約28億元的大飯店，此事不僅外界好奇，內部員工也不解。
而5月初爆出積欠員工薪水時，當時內部員工透露，5月13日下班前，4月的薪水終於都有入袋，但是針對其他相關問題，員工都被下「封口令」，不能對外發言，甚至也傳出人事高層於LINE群組發布命令，提醒所有員工勿違反規定。但是《NOWnews今日新聞》依舊獲得內部員工私底下透露，員工們也都已被告知優美飯店將接手一事，且已經在逐步溝通當中，可能性相當大，員工也提到：「但是目前一切營運都正常，也沒有傳出會有人將被資遣。」至於是否會擔心下個月6月的薪水可能又將拖欠，該員工則僅表示無奈，不願多談。