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Curry乾妹與大谷翔平合照！受邀替道奇隊開球　身高意外震驚眾人

▲WNBA洛杉磯火花隊新秀Cameron Brink，今(21)日受道奇隊邀約到場開球，她也在賽前與日籍球星大谷翔平留下難得合照，2人同樣有著193公分的身高，也意外成為討論焦點。（圖／取自社媒X）
▲WNBA洛杉磯火花隊新秀Cameron Brink，今(21)日受道奇隊邀約到場開球，她也在賽前與日籍球星大谷翔平留下難得合照，2人同樣有著193公分的身高，也意外成為討論焦點。（圖／取自社媒X）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇隊今（21）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，道奇此役推派日籍強投山本由伸先發，終場則是靠著他的好投帶領之下，以6：4獲勝。而本場比賽賽前道奇球團，也邀請到WNBA洛杉磯火花2名新秀到場開球，其中還包含NBA金州勇士球星Stephen Curry的乾妹Cameron Brink，她也與大谷翔平留下難得合影，身高同樣為193公分的2人站在一起，也令球迷十分驚訝，並紛紛表示：「Brink的腿也太長了吧！」

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Brink是Curry的乾妹妹　2人從小就玩在一塊

說到Cameron Brink這名女籃好手，經常可以發現她經常出現在Stephen Curry的身邊，雙方家人關係相當好，Brink的父母和Curry的雙親，在大學時期就是非常好的同學，也使得Curry和Brink小時候就常玩在一起，甚至在Curry進入到NBA之後，仍會抽空指導小妹球技。

當金州勇士2022年奪得冠軍時，Brink當時也一同隨Curry家庭參加冠軍遊行，並與Curry合照，當時她亮眼的外型就吸引了不少討論，甚至被球迷封為「女籃界的卡麥蓉狄亞。」

而洛杉磯火花隊在今年WNBA選秀會中，就以榜眼籤選擇來自史丹佛大學的Cameron Brink，隨後第4順位則選進Rickea Jackson，2人今天都受邀出席道奇隊與響尾蛇隊之戰的賽前開球。

受邀替道奇開球　2名新秀表現大不同

至於今日開球儀式，由Miguel Vargas負責接捕的Cameron Brink的球，Bobby Miller則替Rickea Jackson蹲捕。2人的開球表現也有所不同，Brink不落地直接投進Vargas手套，但Jackson則是出現「暴投」，Miller甚至要移動位置才能接到球，也讓2人在開完球後都不禁笑了出來。

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