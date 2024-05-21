Curry乾妹與大谷翔平合照！受邀替道奇隊開球　身高意外震驚眾人

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說到Cameron Brink這名女籃好手，經常可以發現她經常出現在Stephen Curry的身邊，雙方家人關係相當好，Brink的父母和Curry的雙親，在大學時期就是非常好的同學，也使得Curry和Brink小時候就常玩在一起，甚至在Curry進入到NBA之後，仍會抽空指導小妹球技。
當金州勇士2022年奪得冠軍時，Brink當時也一同隨Curry家庭參加冠軍遊行，並與Curry合照，當時她亮眼的外型就吸引了不少討論，甚至被球迷封為「女籃界的卡麥蓉狄亞。」
而洛杉磯火花隊在今年WNBA選秀會中，就以榜眼籤選擇來自史丹佛大學的Cameron Brink，隨後第4順位則選進Rickea Jackson，2人今天都受邀出席道奇隊與響尾蛇隊之戰的賽前開球。
受邀替道奇開球 2名新秀表現大不同
至於今日開球儀式，由Miguel Vargas負責接捕的Cameron Brink的球，Bobby Miller則替Rickea Jackson蹲捕。2人的開球表現也有所不同，Brink不落地直接投進Vargas手套，但Jackson則是出現「暴投」，Miller甚至要移動位置才能接到球，也讓2人在開完球後都不禁笑了出來。
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