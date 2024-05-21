李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

獨行俠主帥Kidd西冠賽前先「舒服」！稱讚Edwards：他是天生領袖

▲今年的NBA西區冠軍賽將由灰狼交手獨行俠，灰狼少主Anthony Edwards能否率隊挺進總冠軍賽備受矚目，而獨行俠主帥Jason KIdd，則是對於他的表現給予高度肯定。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的NBA西區冠軍賽將由灰狼交手獨行俠，灰狼少主Anthony Edwards能否率隊挺進總冠軍賽備受矚目，而獨行俠主帥Jason KIdd，則是對於他的表現給予高度肯定。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃明尼蘇達灰狼昨（20）日在關鍵的「搶七大戰」上，以98：90擊敗衛冕軍丹佛金塊，正式闖進西區冠軍賽，也是隊史暌違20年再度晉級西冠，他們將與達拉斯獨行俠爭奪前往總冠軍賽的門票。而達拉斯獨行俠主帥Jason Kidd，談到對手灰狼，他則是先給予「蟻人」Anthony Edwards高度肯定，並表示「他是天生的領袖。」

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Kidd大力稱讚Edwards　稱他是天生領袖

Jason Kidd稍早接受美國媒體訪問，談到灰狼少主Anthony Edwards如今在季後賽上的表現，Kidd說：「Anthony Edwards只有22歲，但他已經展現出自己的領導能力了，這真的很特別。」「Edwards天賦十足，他的笑容很有感染力，他現在已經是聯盟當中的巨星球員了。同時他的隊友很信任他，他是天生的領袖，我們與灰狼的這輪系列賽可說是星味十足。」

不意外灰狼G7能勝出　Kidd坦言他們很難擊敗

至於對於灰狼能夠擊敗衛冕軍金塊，自己是否會感到訝異，Kidd則表示這一點都不令人驚訝，「灰狼能擊敗衛冕軍，並不讓我感到驚訝，他們是一支非常出色的球隊。他們的訓練很紮實，而Chris Finch也是全聯盟最出色的總教練之一。」

「早在例行賽時灰狼隊的表現就非常優秀了，所以能在系列賽關鍵的第7戰中，客場擊敗金塊，並不會讓我感到吃驚。對我們來說，灰狼將會是一個很難擊敗的對手。」Jason Kidd如此總結到。

而昨日比賽賽後，Anthony Edwards則是顯得十分興奮，他甚至在休息室附近當著眾人面前大喊：「我已經把Jamal Murray給上銬了！」在社群上引發許多球迷熱議。

值得一提，事實上Edwards與Murray雙方不是第一次擦出火花，2人在過去就曾結下樑子。事情發生在13個月前，去年金塊和灰狼在季後賽首輪相遇，金塊最終以4：1贏球，G5賽後等待包機的灰狼球員去酒吧放鬆，恰巧遇到Murray也進來喝酒，他在淘汰賽砍下35分。

Edwards透露，Murray進來後就開始噴垃圾話，對Mike Conley說「我厭倦你了」、「你根本防不住我」之類的話，於是他就回嘴：「我告訴他，『我們會回來的，當我們全員到齊時，你會再見到我們』。」如今Edwards真的實現他過去所說的諾言，甚至還有機會率領北大荒走得更遠，灰狼也要力拼奪下隊史第一座總冠軍金盃。

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