獨行俠主帥Kidd西冠賽前先「舒服」！稱讚Edwards：他是天生領袖

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Jason Kidd稍早接受美國媒體訪問，談到灰狼少主Anthony Edwards如今在季後賽上的表現，Kidd說：「Anthony Edwards只有22歲，但他已經展現出自己的領導能力了，這真的很特別。」「Edwards天賦十足，他的笑容很有感染力，他現在已經是聯盟當中的巨星球員了。同時他的隊友很信任他，他是天生的領袖，我們與灰狼的這輪系列賽可說是星味十足。」
不意外灰狼G7能勝出 Kidd坦言他們很難擊敗
至於對於灰狼能夠擊敗衛冕軍金塊，自己是否會感到訝異，Kidd則表示這一點都不令人驚訝，「灰狼能擊敗衛冕軍，並不讓我感到驚訝，他們是一支非常出色的球隊。他們的訓練很紮實，而Chris Finch也是全聯盟最出色的總教練之一。」
「早在例行賽時灰狼隊的表現就非常優秀了，所以能在系列賽關鍵的第7戰中，客場擊敗金塊，並不會讓我感到吃驚。對我們來說，灰狼將會是一個很難擊敗的對手。」Jason Kidd如此總結到。
而昨日比賽賽後，Anthony Edwards則是顯得十分興奮，他甚至在休息室附近當著眾人面前大喊：「我已經把Jamal Murray給上銬了！」在社群上引發許多球迷熱議。
值得一提，事實上Edwards與Murray雙方不是第一次擦出火花，2人在過去就曾結下樑子。事情發生在13個月前，去年金塊和灰狼在季後賽首輪相遇，金塊最終以4：1贏球，G5賽後等待包機的灰狼球員去酒吧放鬆，恰巧遇到Murray也進來喝酒，他在淘汰賽砍下35分。
Edwards透露，Murray進來後就開始噴垃圾話，對Mike Conley說「我厭倦你了」、「你根本防不住我」之類的話，於是他就回嘴：「我告訴他，『我們會回來的，當我們全員到齊時，你會再見到我們』。」如今Edwards真的實現他過去所說的諾言，甚至還有機會率領北大荒走得更遠，灰狼也要力拼奪下隊史第一座總冠軍金盃。
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