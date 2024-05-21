房市／南科帶台南房價飛！連鹽行預售屋都5字頭　信義房屋曝優勢

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陳萱蓉表示，鹽行是離台南三大樞紐-永康交流道最近的重劃區，在北外環開通之後又多一條路線往返南科，更有大型客運轉運站，不論通勤或自行開車皆適合，佔盡交通之便；加上鹽行周遭有許多工業用地，在地有為數不少的廠房以及統一等大型企業等，學校部分更有南應大坐落於此，故就學、就業的人口本來就很多，因發展多年，各大行庫、生活需求兼備。
陳萱蓉提到，根據一線觀察，外地因工作至此尋屋的民眾，購屋喜好會因本身是否攜家帶眷而有些許不同，獨自居住的客戶會希望下班快點到家休息，因此找房著重離公司近為主；有家庭成員同住者就會傾向離市區近、生活機能便利或是有學區優勢等等，其次才是交通。而鹽行不若其他新興重劃區，原有商圈與重劃區距離不遠，能同時享有交通與生活機能，加上有新舊物件供選擇，也因此格外受到以南科族群居多的外地客青睞、身價水漲船高。
因過去人口型態以就學、就業者居多，鹽行舊商圈有不少套房類產品，總價帶大概落在170-230萬之間；此外，鹽行亦有不少透天、大樓或公寓，物件類型多樣化，只是屋齡偏高，舊大樓約在30年上下，單價視屋況約在17-21萬之間，多為坪數較大的正三房。購買族群也相當多元，套房物件多為孩子在此處就學的家長，或工業區就業等有地緣關係者；其餘類型除在地鹽行人外，多為看中其國道交通機能的通勤族、至南部工作但會往返家鄉的民眾，以及近年大增的南科族。