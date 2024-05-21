夏筠婷稱外流影片是AI換臉！被爆曾任「成人直播主」 SWAG證實了
號稱身家破億的美女CEO網紅夏筠婷日前聲稱自己遭AI技術換臉，並被製成不雅影片外流，近期已經完成蒐證並請律師提出訴訟。對此，有不少粉絲都質疑她所謂AI換臉的說法，在網路上引發不少人討論。今（21）日，又有粉絲爆料夏筠婷過去曾擔任成人直播主，在SWAG上進行成人直播，SWAG也在稍早證實了。
記者張一笙／綜合報導
31歲的夏筠婷自稱自己從19歲就開始創業，並且成立保養品牌HBD擔任CEO至今，今日被爆出她不僅曾經在17LIVE直播，更在2017年時擔任成人平台SWAG的直播主，以帳號「@bambi.xia」直播，並且擁有64.6K追蹤數，並且直到2021年3月16日還有上線紀錄。
夏筠婷過去就曾透過臉書幫自己在臉書上發文，先為自己的17直播打廣告，接著表示：「看不到的Sexy都在SWAG！」大膽宣傳自己的成人直播帳號毫不避諱，SWAG也證實夏筠婷過去確實曾在SWAG直播過，但不知道她的尺度有多大。對此，根據《中天新聞網》報導，夏筠婷透露自己確實擔任過17直播主，同時SWAG在當時因為隸屬17LIVE旗下，因此在公司的要求下開設SWAG直播，並表示：「絕無18禁內容！」
夏筠婷過去在IG就時常營造自己19歲就出來創業，並且擔任保養品牌HBD的CEO，社群平台上常見她開豪車、住豪宅、買名牌包的日常，生活十分富足且成功。想不到，夏筠婷在如此成功的背景下，仍舊努力上選秀節目爭取出道、開直播陪伴粉絲、經營成人直播平台，還要兼顧保養品牌事業，多角經營相當勤奮認真。
或許是因為近期人紅是非多，夏筠婷目前已經關閉臉書粉絲專頁，IG也設為不公開，就連SWAG及17LIVE直播都已經搜尋不到她的蹤跡。
※【NOWnews 今日新聞
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