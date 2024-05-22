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快評／塞爾提克雙星閃耀救回G1　溜馬落敗非因罰球少、而是失誤多

▲防守端不給罰球是波士頓塞爾提克的防守特點，Jayson Tatum及Jaylen Brown在東區決賽G1打進多記關鍵球，幫助球隊就回比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲防守端不給罰球是波士頓塞爾提克的防守特點，Jayson Tatum及Jaylen Brown在東區決賽G1打進多記關鍵球，幫助球隊就回比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

波士頓塞爾提克東區決賽首戰贏了，靠著他們的「雙探花」Jayson Tatum及Jaylen Brown輪流命中關鍵球，在延長賽中以133：128在驚滔駭浪中取勝。此役綠衫軍絕對算是絕處逢生，但這一場比賽能救回來，對球隊士氣來說有著巨大提升，Tatum和Brown也需要這樣一場球的經驗來增加他們處理大場面的自信。塞爾提克正朝著重返總冠軍賽，跨出有力的一步。

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溜馬此役幾乎要將勝利握在手中，第四節他們利用幾次難度不小的跳投，讓自己取得領先優勢，但是Jaylen Brown在該節最後6秒鐘，頂著Pascal Siakam投進個人本場唯一一記三分球，追平比數。

延長賽溜馬數度領先，但Jayson Tatum連得6分、率領綠軍打出一波8：0的攻鎖定勝局，帶走最後的勝利。Tyrese Haliburton和Pascal Siakam在延長賽最後一分鐘左右連續2次掉球失誤，讓他們付出了代價。溜馬打出了一場好球，在客場將塞爾提克幾乎逼入絕境，但最終在一些關鍵時刻的糟糕處理，全場多達21次的失誤，使得這支年輕的球隊錯失可以在TD花園先聲奪人的機會。

溜馬罰球超少　塞爾提克防守最擅長不犯規

賽後肯定會有很多人討論今晚的罰球，塞爾提克30投24中，溜馬則10投9中，雙方在罰球數字上差異很大，而且若非延長賽最後時刻兩隊都頻繁上去罰球，賽後罰球差的數據還會更不好看。

不過事實上，塞爾提克在今年一直是一支擅長控制罰球的球隊，例行賽他們場均只給對手17.3次站上罰球線的機會，被命中13.3球，這兩項數據都是聯盟第一

塞爾提克上一輪對上騎士隊，5場比賽只讓對手獲得58次罰球，場均約11.6次；首輪對上熱火，5場比賽也只給出了60次罰球，場均才12次。所以這就是綠衫軍防守能力的體現。今晚也不是單一比賽哨聲偏向哪一方所造成的差異。

綠軍雙星閃耀　幫塞爾提克救回G1

這雖然只是系列賽的第一場比賽，而且塞爾提克在主場打出的內容並不算非常好，但對他們來說卻是強而有力的信號，他們在幾乎輸掉的情況下救回了關鍵的G1，而且是靠著雙探花的發揮重回正軌。

過去幾年季後賽，對手都知道塞爾提克不擅長關鍵時刻的處理，因為他們球星對場上的判讀和處理球的能力一般，進攻依賴急停跳投，在分差有限的比賽中，球隊常常出現進攻當機、莫名失誤的情況。

不過此役Brown末節的追平三分球，以及Taum延長賽的三分打和三分球，讓他們系列賽取得1：0領先，對他們士氣上將有很大的幫助。Tatum今晚全場26投12中得到36分，另有12籃板4助攻；Brown則20投10中，攻下26分7籃板5助攻，若他們能維持這樣的表現，他們將距離達到這賽季的目標更靠近一些。

▲Jaylen Brown超狂三分續命！塞爾提克神奇追平溜馬逼入延長賽。（圖／美聯社／達志影像） ▲Jaylen Brown超狂三分續命！塞爾提克神奇追平溜馬逼入延長賽。（圖／美聯社／達志影像）

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