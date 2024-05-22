房市／信義房屋推年度形象廣告　加碼抽東京來回機票

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而老闆娘「芳姨」也有她的人生課題──寡居的她守著這間當初和丈夫一起打拼的「起家厝」，她決定賣掉房子，搬去和子孫共享天倫，主動將這個家的鑰匙交給了信義房屋房仲「小鍾」；小鍾一直都了解中藥行對於芳姨的意義：不僅是一間房子，而是乘載了她和老伴、家人大半輩子的青春及回憶，直到他聽到芳姨和孫輩的對話、以及看見桌上家人的合照，小鍾也終於明白芳姨為何這次下定了決心，因為「心想定的地方，就是家的所在。」
除了感動人心的電視廣告外，承襲廣告裡中藥行的意象，信義房屋推出「起家心藥行」數位互動網站，根據信義房屋43年來的服務經驗及買賣相關數據，透過幾個簡單的問題，為消費者分析出專屬於個人在買賣房屋上的「心症」並對症下藥，不管是回憶太多難放手的屋主、不知如何選擇仲介與房子的首購族、還是希望功課做足再行動的客戶，信義房屋擁有AI智能配案，精準媒合買賣方需求、「我家有多夯」以AI和實價登錄資料分析市場最新行情；全台直營服務，全台保障一致，一人委託全台超過三千位專業經紀人員協助。現在體驗「起家心藥行」找到自己的起家心症，登錄還有機會抽中星宇航空東京來回機票和蘭城晶英住宿券。
信義房屋自1981年創立迄今43年，不僅是房仲業上市公司，亦是房仲業唯一榮獲國家品質獎的企業，更是深獲消費者信賴的房仲品牌，因願意站在客戶的立場，深刻理解客戶需求、並用實際成果獲得客戶信任；並堅持全台直營，深耕在地，以團隊為客戶處理需求與房地產交易，更發揮「信義立業 止於至善」精神，持續以各項創新服務及數位科技深化服務，持續強化「信任」，讓每一位客戶都可以因為信義而實現家業夢想，並擁有更多的幸福。