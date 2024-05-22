辜仲諒、吳一揆回歸中信金董事會　金管會表態了

「數位黃金」成另類資產新寵！比特幣隨ETF掛牌助攻走勢超越金價

▲被稱為「數位黃金」的比特幣，今年美國讓比特幣隨ETF上市，每枚價格扶搖直上，更使比特幣成為超越金價的另類資產新寵。（圖/pixabay）
▲被稱為「數位黃金」的比特幣，今年美國讓比特幣隨ETF上市，每枚價格扶搖直上，更使比特幣成為超越金價的另類資產新寵。（圖/pixabay）

記者魏妤庭／台北報導

被稱為「數位黃金」的比特幣，儘管每隔一陣子有投機泡沫破裂，或是洗錢、詐騙、遭竊、涉入勒索等案件發生，金融主管機關也三番兩次警告投資比特幣風險極高，但在比特幣隨著現貨ETF在美國上市，每枚價格扶搖直上，從4.2萬美元突破7.3萬美元，刷新歷史紀錄，也讓比特幣成為超越金價的另類資產新寵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《財訊》報導指出，比特幣的忠實信徒、全球持幣最多的上市公司微策略（Microstrategy）共同創辦人麥可．賽勒（Michael J. Saylor），在接受專訪時便直言，比特幣是絕對不會通貨膨脹的資產，擁有世界上最完善的技術協定，也從未被駭客成功攻破，隨時可以傳送到世界各地，且符合法規及道德。倘若台灣要提升在國際的談判空間，就應該增加虛擬資產的儲備，而比特幣就是最好的選擇。

儘管比特幣因總量限制而被稱為「數位黃金」，不論是價值與地位，並非其他幣種可相提並論，但投機泡沫破裂或是遭竊、涉入勒索、洗錢、詐騙案件等有所聞，金融主管當局也三番兩次警示，投資比特幣的風險極高，但在今年開始，整體環境將有些不同。

美國今年讓比特幣隨著ETF在美國上市，以及減半預期，每枚價格從4.2萬美元，在3/14衝破7.3萬美元，刷新了歷史紀錄。雖然之後劇烈回檔，但近日又因市場預期降息而翻漲，截至5/20下午6點前，比特幣幣價就比去年同期漲1.4倍，也帶動全球加密貨幣市值規模達到2.5兆美元。

曾在2017年公開稱比特幣是洗錢指標的貝萊德執行長芬克（Larry Fink），如今卻比誰還積極擁抱比特幣。貝萊德安碩的報告分析，全球市場發生重大轉變，為比特幣及虛擬資產的發展創造了條件。其中，最關鍵的轉變則是監理框架的明確化，包括會計認列準則。

此外，原本在過去，各國對加密貨幣的態度曖昧不明，但直到去年灰度（Grayscale）告贏美國證交會、最大交易所幣安（Binance），並以重金重罰換取和解，才使交易所進入規管，確保市場參與者的權益，如此一來，反而促成區塊鏈產業大利多。

不過，整體配套真正完善前，虛擬資產不太適用一般民眾，專家建議，投資人可以將其視為資產配置的另類選擇，但千萬不要All-in，比特幣還很年輕，審慎投資為上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

比特幣今年上看15萬美元！摩根溪創辦人：未來10年可輕鬆增漲10倍

比特幣站回7萬美元大關！台灣相關概念股走高　麗臺緊鎖漲停

險跌破6萬美元！比特幣暴漲暴跌　金管會再示警2大交易風險

比特幣閃崩！一度跌破6.5萬美元關口　幣圈1日內約17萬人爆倉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載