「數位黃金」成另類資產新寵！比特幣隨ETF掛牌助攻走勢超越金價

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儘管比特幣因總量限制而被稱為「數位黃金」，不論是價值與地位，並非其他幣種可相提並論，但投機泡沫破裂或是遭竊、涉入勒索、洗錢、詐騙案件等有所聞，金融主管當局也三番兩次警示，投資比特幣的風險極高，但在今年開始，整體環境將有些不同。
美國今年讓比特幣隨著ETF在美國上市，以及減半預期，每枚價格從4.2萬美元，在3/14衝破7.3萬美元，刷新了歷史紀錄。雖然之後劇烈回檔，但近日又因市場預期降息而翻漲，截至5/20下午6點前，比特幣幣價就比去年同期漲1.4倍，也帶動全球加密貨幣市值規模達到2.5兆美元。
曾在2017年公開稱比特幣是洗錢指標的貝萊德執行長芬克（Larry Fink），如今卻比誰還積極擁抱比特幣。貝萊德安碩的報告分析，全球市場發生重大轉變，為比特幣及虛擬資產的發展創造了條件。其中，最關鍵的轉變則是監理框架的明確化，包括會計認列準則。
此外，原本在過去，各國對加密貨幣的態度曖昧不明，但直到去年灰度（Grayscale）告贏美國證交會、最大交易所幣安（Binance），並以重金重罰換取和解，才使交易所進入規管，確保市場參與者的權益，如此一來，反而促成區塊鏈產業大利多。
不過，整體配套真正完善前，虛擬資產不太適用一般民眾，專家建議，投資人可以將其視為資產配置的另類選擇，但千萬不要All-in，比特幣還很年輕，審慎投資為上。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。