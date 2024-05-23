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高雄人房子愈買愈老！這區平均買36年老屋最慘　專家揭背後原因

▲高雄鼓山區內的美術館特區新案供需旺盛，該區平均購屋屋齡為全市最年輕。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄鼓山區內的美術館特區新案供需旺盛，該區平均購屋屋齡為全市最年輕。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

根據內政部資料統計，高雄市近十年平均購屋屋齡，2014年平均購屋屋齡約為15年，十年來持續老化，每晚１年買房，平均每年購屋屋齡遞增1~2年，至2023年平均購屋屋齡已達28年，創史上最老紀錄。從區域來看，最老5區都位在蛋白區，尤以鳳山區平均買36年老屋最慘，專家揭背後原因。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察高雄近十年來的平均房價，同樣年年走高，顯示受高房價影響下，導致購屋屋齡不斷拉高，尤其近幾年高雄產業建設利多豐沛，帶動房價一路狂飆，指標熱區的房價甚至直接3級跳，民眾購屋壓力大增，也使得消費者若預算條件不變，選購房屋就必須有所取捨，比如拉高屋齡、縮小坪數才有辦法如願成家，房子也因此愈買愈老、愈買愈小，以近十年的屋齡年增幅度來看，推估未來1~2年內，高雄平均購屋屋齡恐跨越30年老屋門檻。

▲高雄近十年購屋屋齡與房價變化。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄近十年購屋屋齡與房價變化。（圖／台灣房屋提供）
平均買賣屋齡！鼓山區最年輕、最老是鳳山

觀察高雄主要行政區，2023年全年平均購屋屋齡最年輕的前五名，由鼓山區奪冠，平均購屋屋齡約為21年，鼓山區房價也最高，平均單價已破3字頭；其次為左營區、前金區與楠梓區均為23年，第五名為新興區24年。反觀平均購屋屋齡最老的行政區為鳳山區，平均購屋屋齡達36年，其他高屋齡區還包括鳥松區、仁武區、鹽埕區及大寮區，平均購屋屋齡均超過30年以上。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，鼓山區內擁有高雄兩大購屋熱區，分別為屬於成熟重劃區的美術館特區及農十六豪宅特區，以美術館生活圈來說，區內多為中高總價大樓產品，平均房價水位高，新案供給量大，住宅平均屋齡相對新穎，該區街廓新穎，擁有美術館萬坪綠地及輕軌、台鐵交通機能，整體生活圈評價高，深受有力進駐市區的中高端客群青睞，而這些中高端客群偏好輕齡屋多過於老屋，也是影響整體平均購屋屋齡年輕化的原因之一。

▲高雄各區平均購屋屋齡。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄各區平均購屋屋齡。（圖／台灣房屋提供）
李家妮指出，高屋齡行政區大多屬於蛋白區，房價水位較蛋黃區親民，照理說更有利購屋族入手新屋，平均購屋屋齡應該較低才對，然而這些區域新案推出的情況不及市區活絡，整體住宅供給仍以中高齡房屋為大宗；另一方面，有意進駐低價區的小資族，對於相對便宜的高齡屋接受度也較高，因此拉高了平均購屋屋齡；而近期地震頻繁，老屋建築耐震度成為民眾對住宅安全評估指標之一，往後可能推升購屋族對輕齡住宅的需求發展。

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