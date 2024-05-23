高雄人房子愈買愈老！這區平均買36年老屋最慘　專家揭背後原因

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平均買賣屋齡！鼓山區最年輕、最老是鳳山
觀察高雄主要行政區，2023年全年平均購屋屋齡最年輕的前五名，由鼓山區奪冠，平均購屋屋齡約為21年，鼓山區房價也最高，平均單價已破3字頭；其次為左營區、前金區與楠梓區均為23年，第五名為新興區24年。反觀平均購屋屋齡最老的行政區為鳳山區，平均購屋屋齡達36年，其他高屋齡區還包括鳥松區、仁武區、鹽埕區及大寮區，平均購屋屋齡均超過30年以上。
台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，鼓山區內擁有高雄兩大購屋熱區，分別為屬於成熟重劃區的美術館特區及農十六豪宅特區，以美術館生活圈來說，區內多為中高總價大樓產品，平均房價水位高，新案供給量大，住宅平均屋齡相對新穎，該區街廓新穎，擁有美術館萬坪綠地及輕軌、台鐵交通機能，整體生活圈評價高，深受有力進駐市區的中高端客群青睞，而這些中高端客群偏好輕齡屋多過於老屋，也是影響整體平均購屋屋齡年輕化的原因之一。
李家妮指出，高屋齡行政區大多屬於蛋白區，房價水位較蛋黃區親民，照理說更有利購屋族入手新屋，平均購屋屋齡應該較低才對，然而這些區域新案推出的情況不及市區活絡，整體住宅供給仍以中高齡房屋為大宗；另一方面，有意進駐低價區的小資族，對於相對便宜的高齡屋接受度也較高，因此拉高了平均購屋屋齡；而近期地震頻繁，老屋建築耐震度成為民眾對住宅安全評估指標之一，往後可能推升購屋族對輕齡住宅的需求發展。