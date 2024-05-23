獨行俠今年季後賽首次贏G1！一哥Doncic：這次我們必須證明自己

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「我們今天真的很努力想拿到勝利，我們過去以輸掉系列賽G1而出名，但這次我們必須證明自己。不過這也只是1場勝利而已，我們還要贏下3場。」Luka Doncic賽後接受訪問說到。而獨行俠今年在季後賽上，系列賽首輪碰頭快艇、次輪對決雷霆時首戰都輸球，這次面對到更強大的對手灰狼隊，卻能夠率先搶下第一場比賽勝利，無疑也替獨行俠團隊注入一劑強心針。
本場比賽Luka Doncic先發出戰41分鐘，出手共26投12中，三分球則是10投3中，攻下全場最高33分，外帶6籃板8助攻3抄截。Doncic此戰依舊展現出全方位的個人能力，同時在進攻端有效串連起球隊攻勢，也是獨行俠本場比賽致勝最大功臣之一。
Doncic對Irving有十足信心 很開心他能在球隊
而談到隊友Kyrie Irving上半場的優異表現，Doncic則表示：「是Irving讓球隊能夠前進，如果沒有他，也許我們中場結束時，就落後對手20分了。」
「是的，我對他（Kyrie Irving）有100%信心，我們都相當尊敬他，也都清楚他是什麼水平的球員。但同時，在場下Irving對我們也十分重要，他一直在幫助我們，同時鼓勵我們保持積極心態，所以我真的很開心他在我們球隊。」Doncic說到。