跟金塊搶七體力受影響！灰狼少主Edwards坦言：也許我們有些累了

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Anthony Edwards本場比賽先發出賽41分鐘，共出手16投6中，三分球則是12投5中，得到19分11籃板8助攻2抄截。雖然表現看上去相當全面，但Edwards此役也許是受到體能影響，失去過去令人聞之喪膽的切入破壞力，多靠著外圍出手得到分數，也是灰狼未能搶下關門紅的關鍵之一。
賽後Anthony Edwards談到本場比賽，他說到：「我們今天表現很普通，有時候找到了一些活力，但後來又回到了那種平淡的狀態。今天所有事情都朝著對手方面發展，這是我們自己的問題，我應該要更多切入到禁區的，也許我們就是有些累了。」Edwards說到。
與金塊打到搶七才分勝負 Edwards坦言體能受影響
至於被問到是否跟金塊廝殺到關鍵的搶七大戰，也影響到今晚球隊的體能？Edwards則回答到：「是的，這當然。你們都看到了，我們總是慢一步，尤其是我自己，當我們得分後，Kyrie Irving總是能迅速上籃得分回應我們，他跑得比我還快，我當時太累了，但我們會沒事的。」
而談到灰狼團隊的籃板球保護問題，主戰中鋒Rudy Gobert賽後則表示：「我必須在籃板球保護方面做得更好，我不能讓那些傢伙就那麼輕鬆地拿到進攻籃板，我之後會做得更好的。」