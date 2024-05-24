2024首季7都房價全漲！1表看這縣市最誇張　台南驚見「回落現象」

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今年Q1房價指數以新竹縣市年增幅17.8%，位列七都之冠。桃園、台中、高雄的大樓房價指數年漲幅也再度突破雙位數，台北上漲4.8%最少，其次為台南6.7%，再來是新北的7.3%。
自用、長期置產回籠 台南房價Q1見回落現象
永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年經濟表現亮眼，景氣對策燈號連3顆綠燈，民眾購屋信心增強，自用、長期置產族群回籠，再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。
郭翰說明，2021年Q1到2023年Q1，台南大樓房價指數漲勢凌厲，使當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點位，台南市相對高昂的房價使消費者難以追價，因此2024年Q1台南大樓房價指數漲幅有回落現象。
房市景氣熱絡 雙北大樓、公寓房價指數齊漲
在雙北部分，郭翰指出，從2023年下半年至2024年上半年，隨著景氣加溫、股市熱絡，帶動台灣整體房市熱度，雙北大樓、公寓房價指數也跟著齊漲。
郭翰表示，新北因有不少新興重劃區正如火如荼的建設新房，再加上營建成本近年來不斷攀升，使預售屋的價格屢創新高，也帶動整區中古屋產品價格，使當地大樓、公寓房價指數漲幅較顯著。
而台北的房價位處高基期，部分購屋族群也已無法負荷，使房價指數漲幅沒其他都會區大，不過台北公寓已從2023年Q1的-1.3%成長到2024年Q1的4.7%，值得持續關注公寓房價未來漲勢變化。