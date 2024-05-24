新青安4月核貸522億創新高　近5萬人搶上車買房！這2家銀行最好貸

2024首季7都房價全漲！1表看這縣市最誇張　台南驚見「回落現象」

▲政大永慶房價指數相關數據出爐，2024年Q1七大都會區大樓房價指數漲勢再起，其中新竹縣市大樓房價指數近5年漲幅均達雙位數。（圖／永慶房屋提供）
▲政大永慶房價指數相關數據出爐，2024年Q1七大都會區大樓房價指數漲勢再起，其中新竹縣市大樓房價指數近5年漲幅均達雙位數。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

政大永慶房價指數相關數據今（24）出爐，2024年第1季六都加新竹縣市等七大都會區大樓房價指數漲勢再起，其中桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過一成，新竹縣市房價指數近五年漲幅更是年年均達雙位數。不過，專家觀察發現，台南房價指數漲幅出現「回落現象」，高房價讓民眾吃不消。

我是廣告 請繼續往下閱讀
永慶房產集團和政大不動產研究中心合作，共同編製政大永慶房價指數，每季發布最新房價走勢。觀察近5年Q1漲幅，2023年Q1七大都會區房價指數漲幅雖出現短期回落，但是2024年Q1房價漲幅明顯成長。

今年Q1房價指數以新竹縣市年增幅17.8%，位列七都之冠。桃園、台中、高雄的大樓房價指數年漲幅也再度突破雙位數，台北上漲4.8%最少，其次為台南6.7%，再來是新北的7.3%。

▲政大永慶七都大樓房價指數近5年Q1漲幅。（圖／永慶房屋提供）
▲政大永慶七都大樓房價指數近5年Q1漲幅。（圖／永慶房屋提供）
自用、長期置產回籠　台南房價Q1見回落現象

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年經濟表現亮眼，景氣對策燈號連3顆綠燈，民眾購屋信心增強，自用、長期置產族群回籠，再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。

郭翰說明，2021年Q1到2023年Q1，台南大樓房價指數漲勢凌厲，使當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點位，台南市相對高昂的房價使消費者難以追價，因此2024年Q1台南大樓房價指數漲幅有回落現象。

房市景氣熱絡　雙北大樓、公寓房價指數齊漲

在雙北部分，郭翰指出，從2023年下半年至2024年上半年，隨著景氣加溫、股市熱絡，帶動台灣整體房市熱度，雙北大樓、公寓房價指數也跟著齊漲。

郭翰表示，新北因有不少新興重劃區正如火如荼的建設新房，再加上營建成本近年來不斷攀升，使預售屋的價格屢創新高，也帶動整區中古屋產品價格，使當地大樓、公寓房價指數漲幅較顯著。

而台北的房價位處高基期，部分購屋族群也已無法負荷，使房價指數漲幅沒其他都會區大，不過台北公寓已從2023年Q1的-1.3%成長到2024年Q1的4.7%，值得持續關注公寓房價未來漲勢變化。

▲政大永慶雙北大樓、公寓房價指數近5年Q1漲幅。（圖／永慶房屋提供）
▲政大永慶雙北大樓、公寓房價指數近5年Q1漲幅。（圖／永慶房屋提供）

房價太高！台北市10年21萬人出逃　這1都「人沒來」房價卻漲近9成

台灣房價怎樣才會下跌？專家：廢除2大措施　最快6個月起碼跌2成

超微50億台灣研發中心蓋哪？一票猜「蘇媽老家」　房價恐漲翻天

房價一直衝！賴清德就職「30字」談居住　專家示警：要大力打房了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生