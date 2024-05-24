賀軍翔涉妨害性自主！花美男始祖變女兒傻瓜　靠《不夠善良》翻紅

我是廣告 請繼續往下閱讀
賀軍翔（小美）2003年演出李心潔〈愛錯〉MV嶄露頭角，當年到隔年一口氣接演《七年級生》、《求婚事務所》、《愛情合約》等偶像劇，與林依晨被視為經典CP，賀軍翔2004年改和楊丞琳搭檔演出《惡魔在身邊》，人氣攀上顛峰，交出代表作，而後又演出《惡男宅急電》、《我們結婚吧》、《換換愛》、《鬥牛要不要》等膾炙人口的偶像劇。
想脫離壞痞角色形象 《不夠善良》演技脫胎換骨
紅透半邊天的賀軍翔，2010年和劉德華、大S合作港片《未來警察》 ，2年後轉往中國大陸發展也試水溫，近年回台繼續當台劇男主角，接拍《動物系戀人啊》、《天巡者》，也破例錄製實境節目《全明星運動會》第三季，人氣漸漸回溫。賀軍翔直到被金鐘編導徐譽庭相中主演《不夠善良的我們》，造型、演技全改頭換面，才讓外界看到他的演技，被視為今年金鐘視帝入圍大熱門。
怎料，演藝事業才迎來第二春，與圈外老婆陳怡玟結婚邁入第七年的他，突然涉犯妨害性自主案件被調查，消息震撼娛樂圈。賀軍翔近來在拍攝公視新戲《郵票與舒芙蕾》，劇組向《NOWnews今日新聞》表示：「這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀況中。」
賀軍翔小檔案
生日：1983年12月28日
身高：180公分
體重：66公斤
出道日期：2003年9月
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情：
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110