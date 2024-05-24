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賀軍翔涉妨害性自主！花美男始祖變女兒傻瓜　靠《不夠善良》翻紅

▲賀軍翔涉犯妨害性自主罪，回顧他從壞男孩、花美男變女兒傻瓜，以及演出《不夠善良的我們》翻紅的過程。（圖／NOWnews資料照）
▲賀軍翔涉犯妨害性自主罪，回顧他從壞男孩、花美男變女兒傻瓜，以及演出《不夠善良的我們》翻紅的過程。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

40歲賀軍翔今（24）日位於民生社區的住家被警方持搜索票搜索，並查扣私人手機，台北地檢署說明，賀軍翔被列為「妨害性自主罪」被告，為保全證據才進行搜索。賀軍翔入行近21年，當年搭上偶像劇順風車爆紅，堪稱台灣花美男始祖，結婚後成為女兒傻瓜，愛家好男人形象鮮明，今年憑《不夠善良的我們》翻紅，去年5月，他被爆料和酒店妹舌吻，怒告狗仔葛斯齊，如今被酒店公關提告、住處被搜索，引發外界高度關注。

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演李心潔MV驚豔大眾　才出道就當偶像劇男一

賀軍翔（小美）2003年演出李心潔〈愛錯〉MV嶄露頭角，當年到隔年一口氣接演《七年級生》、《求婚事務所》、《愛情合約》等偶像劇，與林依晨被視為經典CP，賀軍翔2004年改和楊丞琳搭檔演出《惡魔在身邊》，人氣攀上顛峰，交出代表作，而後又演出《惡男宅急電》、《我們結婚吧》、《換換愛》、《鬥牛要不要》等膾炙人口的偶像劇。

▲賀軍翔在游泳試賽時的表現相當優異。（圖／台視提供）
▲賀軍翔俊美五官、精實身材讓他一炮而紅。（圖／台視提供）
想脫離壞痞角色形象　《不夠善良》演技脫胎換骨

紅透半邊天的賀軍翔，2010年和劉德華、大S合作港片《未來警察》 ，2年後轉往中國大陸發展也試水溫，近年回台繼續當台劇男主角，接拍《動物系戀人啊》、《天巡者》，也破例錄製實境節目《全明星運動會》第三季，人氣漸漸回溫。賀軍翔直到被金鐘編導徐譽庭相中主演《不夠善良的我們》，造型、演技全改頭換面，才讓外界看到他的演技，被視為今年金鐘視帝入圍大熱門。

怎料，演藝事業才迎來第二春，與圈外老婆陳怡玟結婚邁入第七年的他，突然涉犯妨害性自主案件被調查，消息震撼娛樂圈。賀軍翔近來在拍攝公視新戲《郵票與舒芙蕾》，劇組向《NOWnews今日新聞》表示：「這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀況中。」

▲楊丞琳（左）、賀軍翔是不少偶像劇粉絲心目中的經典CP。（圖／翻攝楊丞琳IG）
▲楊丞琳（左）、賀軍翔是不少偶像劇粉絲心目中的經典CP。（圖／楊丞琳IG）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
賀軍翔小檔案

生日：1983年12月28日 
身高：180公分 
體重：66公斤 
出道日期：2003年9月 
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情： 
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞 
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

快訊／賀軍翔戲拍一半得知被列妨害性自主被告　經紀人9字回應了

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