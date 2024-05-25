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慘！全台過半縣市買房破千萬　台東、南投淪陷：嘉義靠台積電起飛

▲根據內政部最新公開2023年Q4統計，全台過半縣市買房平均總價破千萬元，台東縣、南投縣都淪陷。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲根據內政部最新公開2023年Q4統計，全台過半縣市買房平均總價破千萬元，台東縣、南投縣都淪陷。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

根據內政部最新公開2023年Q4全台房價統計，顯示過半縣市平均成交總價都超過千萬元，台東縣、南投縣都淪陷了！台北市成交平均總價2252.7萬元、成交總價中位數1850萬元最貴，最便宜的基隆市成交平均總價662.1萬元、中位數總價520萬元。然而專家卻預料，倒數第2的嘉義縣2024房價將靠台積電起飛。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌分析認為，台北市房價雖然貴上天，但數據顯示還沒到頂天，目前正往大氣層邁進。他指出，台北市 2023 年 Q4 的平均成交總價、總價中位數分別較上一季增加 117.7 萬元、 90 萬元，再度創下歷史新猷。

房子最貴、最便宜縣市僅距30分鐘車程　總價卻差逾1590萬

不過，距台北市約30分鐘車程的基隆市，成交總價卻出奇的便宜，且平均成交總價、總價中位數還比上季分別減少 43.8 萬元、30 萬元。只是，何世昌也說明，成交總價下跌不等於房價下跌，有可能是低價區成交量增，或者購屋坪數縮小所導致。然而台北與基隆的成交平均總價，卻相差超過1590萬元。

成交總價第二高的是新北市，達到 1415.6 萬元，較上季小降約 4.7 萬元。至於第三名並不是台中市，而是是新竹縣，平均成交總價約 1352.2 萬元，再來是新竹市 1304.3 萬元，第五名才是台中市，平均成交總價為 1278.2 萬元、總價中位數約 1100 萬元。台南市以 1160.7 萬緊跟其後，位居第六名。

▲2023年Q4全台各縣市房屋平均成交總價、中位數一覽。（圖／翻攝何世昌臉書）
▲2023年Q4全台各縣市房屋平均成交總價、中位數一覽。（圖／翻攝何世昌臉書）
全台一半縣市平均成交總價破千萬　離島金門總價比島內6縣市貴

何世昌直言，另一個讓人意外之處，是南投縣、台東縣的平均成交總價竟都超過千萬元，與高雄市成交總價差距在90 萬元內。累計在20縣市中，已有超過一半、10縣市平均成交總價都超過千萬元。而離島的金門縣，平均成交總價 871.5 萬元，比宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、基隆市等縣市更高。

雖然嘉義縣 2023 年 Q4 的平均成交總價 757.6 萬元，在全台位居倒數第二名，但何世昌認為，在台積電確定要到嘉義太保設廠後，房價出現慶祝行情，預期 2024 年的成交總價應會提高不少。

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