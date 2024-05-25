慘！全台過半縣市買房破千萬　台東、南投淪陷：嘉義靠台積電起飛

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房子最貴、最便宜縣市僅距30分鐘車程 總價卻差逾1590萬
不過，距台北市約30分鐘車程的基隆市，成交總價卻出奇的便宜，且平均成交總價、總價中位數還比上季分別減少 43.8 萬元、30 萬元。只是，何世昌也說明，成交總價下跌不等於房價下跌，有可能是低價區成交量增，或者購屋坪數縮小所導致。然而台北與基隆的成交平均總價，卻相差超過1590萬元。
成交總價第二高的是新北市，達到 1415.6 萬元，較上季小降約 4.7 萬元。至於第三名並不是台中市，而是是新竹縣，平均成交總價約 1352.2 萬元，再來是新竹市 1304.3 萬元，第五名才是台中市，平均成交總價為 1278.2 萬元、總價中位數約 1100 萬元。台南市以 1160.7 萬緊跟其後，位居第六名。
全台一半縣市平均成交總價破千萬 離島金門總價比島內6縣市貴
何世昌直言，另一個讓人意外之處，是南投縣、台東縣的平均成交總價竟都超過千萬元，與高雄市成交總價差距在90 萬元內。累計在20縣市中，已有超過一半、10縣市平均成交總價都超過千萬元。而離島的金門縣，平均成交總價 871.5 萬元，比宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、基隆市等縣市更高。
雖然嘉義縣 2023 年 Q4 的平均成交總價 757.6 萬元，在全台位居倒數第二名，但何世昌認為，在台積電確定要到嘉義太保設廠後，房價出現慶祝行情，預期 2024 年的成交總價應會提高不少。