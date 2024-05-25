今日必吃／開特斯拉找不到的土魠魚羹！魚塊酥嫩又大 天天人爆滿
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南，被稱為「開特斯拉會找不到的土魠魚羹店」的開元紅燒土魠魚羹，還曾獲米其林必比登推薦，香醇湯頭裡是超大塊的現炸土魠魚，店裡還提供肉燥飯、碗粿等豐富菜色，即便店面僅是簡易的鐵皮屋，依舊吸引人潮，每日門庭若市。
記者葉盛耀/綜合報導
在台南已營業超過30年的開元紅燒土魠魚羹，除了在地人愛，因為2022年獲《米其林指南》必比登推薦，因此也同樣吸引大批觀光客，而這家店也被稱為「開特斯拉會找不到的土魠魚羹店」，原因在於「開元路土魠魚羹」7個字唸法與「kindly root to boot again（請再次啟動）」，因此在當年，只要車主想導航時對著愛車喊出店名時，心愛的特斯拉就會誤讀而當機，當然至今，官方早證實已修復此Bug。
開元紅燒土魠魚羹的魚羹是屬於柴魚高湯底，並帶點蒜香，土魠魚裹粉現炸，外表酥脆、內層紮實不柴，單吃就有噴香好滋味，沾裹一點湯頭後有多了分鮮味，而湯裡還有豆芽菜，增添清爽美味，還可淋上黑醋、佐上蒜泥或辣椒醬，風味更多元。
肉燥飯也是這裡的招牌菜，連皮帶肥油，有醬香、肉甜，搭著煮到顆粒分明的白飯，相當涮嘴。另外還有滷豆腐，許多識途老馬老饕都說來此必點，原來裡頭的油豆腐是選用口感極嫩的家常豆腐，滷過後味道很足但又不失滑嫩，店家還有特製醬汁，裡頭有青蔥、辣椒並帶酸甜滋味，加在豆腐上相當開胃。
台南開元路上，除了有開元紅燒土魠魚羹，右邊還有開元路無名虱目魚，兩家同樣都獲得米其林必比登推薦，不妨可以兩家一起品嚐。
📍店家資訊：
店名：開元紅燒土魠魚羹
地址：台南市北區開元路307號
電話：06-237319
營業時間：9:00~21:00
公休日：無
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