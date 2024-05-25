中國歌迷全驚呆！亞當藍伯特參戰《歌手》 粉絲公認只用3成力
中國音樂實境節目《歌手2024》昨（24）日播出第3集，請來「當代流行音樂演唱天花板」亞當藍伯特（Adam Lambert）到場踢館，降調演唱〈Whataya Want From Me〉，讓現場所有歌手全部驚掉下巴，不少亞當藍伯特的鐵粉都表示他只拿出3、4成力就展現非凡實力，十分驚人。今早，有粉絲目擊亞當藍伯特現身長沙機場，搭乘早上的班機回國。
記者張一笙／綜合報導
《歌手2024》開播至今熱度不斷，尤其第2集播出後，片尾彩蛋由亞當藍伯特宣布將參戰，更是引發不少討論，讓粉絲們紛紛直呼中國挖到礦，居然能請到被譽為「當代流行音樂演唱天花板」的亞當藍伯特擔任「揭榜歌手」。
亞當藍伯特昨日演唱他的知名歌曲〈Whataya Want From Me〉，演唱時選擇降調演唱，不少中國、美國粉絲紛紛表示亞當藍伯特只用3、4成力，完全沒有展現他的全部實力，不過結果卻是碾壓現場眾人，實力十分驚人。
有粉絲今日上午在長沙機場目擊亞當藍伯特與經紀人一同前往登機櫃台報到，似乎只唱了一集就返回美國進行他接下來的工作。歌迷們看到以後紛紛表示：「怎麼這麼快就回國」、「怎麼不多唱幾期」、「所以亞當來就為了淘汰海來阿木嗎」、「期待亞當再上節目」
亞當藍伯特27歲時參加美國歌唱選秀節目《美國偶像》第8季，強悍的實力自開賽一路碾壓當季參賽選手，是當年的冠軍最大熱門沒有之一，未料在決賽夜前有媒體在頭版上以「美國偶像準備接納『同性戀』當冠軍了嗎？」為標題，公開幫亞當出櫃，引發軒然大波，最終在觀眾投票環節落敗，無緣奪冠。