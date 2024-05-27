誰說台灣人沒錢！龜山建案「搭帳篷、帶躺椅」排隊瘋搶　房仲傻眼

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只見貼出的影片當中，該建案開賣之前就已經拉好動線給民眾排隊，除了各種露營椅子不說，也有人自備躺椅舒適的邊滑手機邊等待，最誇張的是有人直接攜帶小帳篷到場，看來漏夜排隊買房這件事是必然真實的存在。
影片曝光後，不少網友也相當傻眼討論「他們的錢到底都怎麼來的，好羨慕」、「有帳篷欸....表示昨天晚上就排下去了」、「過2年後來看，很有可能這群人才是對的」、「誰說台灣人沒錢的？買房子還要排隊，真的超級荒謬」、「真的太誇張了，買房還要排隊，不是說房子現在很貴嗎？」
台灣買房還要排隊！預售屋市場超狂熱
而也有最近接觸看房經驗的民眾表示「某大代銷公司五月中跟我說，小坪數早鳥開始的時候，大家一早就在排隊了，晚了根本沒有，基本上也不太需要解說，一開始覺得是話術，但是我現在慢慢相信了」、「我在雲林看預售屋，銷售人員的態度就是你不買沒差，後面有人會買」、「現在預售屋狂熱到爆啊，你有錢都不一定買得到，很多都是開賣就秒殺了」。
事實上，今年全台預售屋市場相當狂熱，根據統計，光是今年第一季全國就大賣3.06萬戶，總額突破5000億，第一季預售屋銷量冠軍在台中，高達6266件；桃園則排名第二有5418件，新北3837件以及高雄4432件各別暫居第三名以及第四名，其中高雄雖然排名第四名，但是年增2.38倍的銷售數量是全台增長幅度最多，顯見台灣預售屋在房產這塊現在有多熱門。