新竹房價狂飆「火車站商圈卻落寞」！專家揭致命傷：工程師也不去
新竹號稱「新天龍國」，根據財政部公布110年綜合所得稅統計專冊，新竹市全年平均所得以152萬獲得第一名，房價更是一路飆升，預售屋中位數總價以1990萬元超車新北市，不過生活機能卻沒有直線上升，就有網友好奇詢問，新竹火車站商圈幾乎全滅，連百貨商場都接連退場，「新竹收入高，怎麼只養得起巨城？」對此房產專家也認了竹科高收入客群，大多自行開車或搭乘高鐵，導致通勤族群的火車站商圈景氣、人潮致命式衰退。
記者鍾怡婷/綜合報導
新竹市連續4年平均所得是全台第一，房價更是一路飆漲，在2023年1至8月漲幅飆達19.88%，預售屋中位數總價以1990萬元超越新北市，不過新竹火車站商圈卻蕭條落寞，包括SOGO、新光三越、晶品城接連倒閉。
就有網友好奇發問，竹科工程師年薪高，新竹房價高到逼近台北，但新竹火車站商圈卻近乎全滅，「現在原本的sogo那只剩下一樓有NET了，整棟大樓幾乎都空的，新竹人收入這麼高，怎麼只養得起一間巨城？ 」
對此，在地居民也揭出致命傷，「路小車多沒地方停」、「火車站附近，路小難停車，很懶得去」、「因為巨城方便啊！有停車場、電影院、百貨、餐廳」、「工程師都開車跟坐高鐵」、「新竹有錢人不會想坐火車的」、「商圈轉移啦，是要問幾次」。
《NOWnews》詢問專家，大家房屋企研公關主任賴志昶分析，他認為近年來新竹縣市居民結構轉變，逐漸以外縣市移居者為主，且這些族群本身又大多為「竹科客」高收入族群，工程師大多習慣自行開車或搭乘高鐵，讓過去依賴火車通勤人潮的新竹火車站前商圈，人潮與景氣大減。
而整體新竹縣市的發展核心，也逐漸往北新竹的巨城商圈、竹北等處靠攏，在人潮難以匯聚之下，站前商圈街景又以舊市容為主，整體景氣才會較顯落寞。