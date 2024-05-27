開變頻冷氣電費破萬！師傅搖頭「不如裝定頻」　1吹法帳單不到2千

免報稅家庭想買房！一表看七都可負擔行政區　2區房價不用400萬

▲若是「免稅家庭」想買房，七都約有45個行政區符合免稅家庭負擔範圍。（圖／591房屋交易網提供）
▲若是「免稅家庭」想買房，七都約有45個行政區符合免稅家庭負擔範圍。（圖／591房屋交易網提供）

家庭消費中心／綜合報導

正值五月報稅季，今年未育有子女的雙薪家庭，只要年薪在84.6萬元以內即符合免繳稅資格，成為國稅局認定的「免稅家庭」。然而房價高漲下，免稅家庭還能在哪購屋？以家庭年薪84.6萬元計算，月薪約7萬元，若是房貸不超過月薪1/3，免稅家庭每月可負擔的房貸約在2.3萬元內。根據《591實價登錄》統計，以新青安房貸條件計算，七都約有45個行政區符合免稅家庭負擔範圍，不過雙北僅存3區可選擇，屈指可數，反觀南二都的中西區與鹽埕房價甚至不到400萬元，堪稱免稅家庭救星。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市房價太高　新北剩3行政區適合

七都中除北市房價高不可攀、未有行政區適合免稅家庭購屋外，就連新北市也僅存鶯歌、淡水、八里，三行政區去年房價約落在914萬元至939萬元間，屬於雙北碩果僅存房價千萬內的區域，其中鶯歌近年受惠捷運三鶯線，房市能見度提高，而淡水則有淡江大橋、淡北道路等議題，八里也有麗寶集團複合式開發案與輕軌等建設題材，三區房市未來看俏，雙北免稅家庭不妨把握最後機會進場。

▲免稅家庭買房可負擔的行政區。（圖／591房屋交易網提供）
▲免稅家庭買房可負擔的行政區。（圖／591房屋交易網提供）
桃竹地區則共有10個行政區上榜，其中又以桃園大園與新竹北區房價最高，直逼千萬大關，主因在於大園受到青埔高鐵特區交易熱絡，拉抬整體房價，而北區緊鄰竹北與東區，在比價效應下帶動該區房價急起直追。另外，桃竹房價最親民的地區則是觀音與湖口，總價在500萬元至600萬元間，兩區交易多集中在工業區周邊，尤其低總價產品不僅受到自住客青睞，也備受投資客追捧。

高雄13行政區上榜　最適合免稅家庭購屋

台中則仍有11個行政區符合條件，總價約在500萬元至974萬元間，其中總價最高的是太平，太平擁有台74線連結市區，交通便捷，其中新光重劃區更有台中首購天堂之稱，不過現在房價即將突破免稅家庭負擔上限，免稅家庭可將目光轉往房價更親民的海線，包括沙鹿、龍井、清水、梧棲在內的海線四雄都上榜，房價介於500萬元至700萬元間，該區今年在捷運藍線通過核定後，為當地房市帶來利多。

南二都的部分，多數行政區房價位於600萬元至800萬元間，其中台南中西區與高雄鹽埕房價甚至在400萬元內，換算下來每月房貸不用萬元，絕對是免稅家庭一大福音，兩行政區由於開發早，區域內交易多以30年以上老屋為主，總價便宜。此外，全台最適合免稅家庭購屋的縣市就是高雄，共有13個行政區上榜，不過值得注意的是，北高雄受到台積電效應影響，房價連年攀升，其中橋頭、左營去年房價已經來到935萬元，也快超出免稅家庭可承受範圍。

新竹房價狂飆「火車站商圈卻落寞」！專家揭致命傷：工程師也不去

預售屋搶爆！桃園建案會館外「搭帳篷卡位」買房　專家：神經病

新竹晴空匯火災「2消防員殉職」！豪宅價碼曝光　一戶要價6000萬

誰說台灣人沒錢！龜山建案「搭帳篷、帶躺椅」排隊瘋搶　房仲傻眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載