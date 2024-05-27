「外交勒索」引眾怒！瓜國業者直呼「壞客戶」　籲放棄中國市場

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瓜地馬拉堅果協會秘書長弗洛爾·加梅茲（Flor Gaméz）指出，該協會的兩名會員受到了影響，其中一家出口商表示，他們有兩個貨櫃已經抵達中國港口，但當地進口商卻無法提領。瓜地馬拉《自由新聞報》（Prensa Libre）也報導，由於受到中國貿易封鎖的不確定因素，有40個貨櫃的咖啡無法發貨或是滯留外海。其中帶來的損失，讓瓜國業者相當不滿。
即使中國是瓜地馬拉第二大貿易夥伴，卻存在著龐大的貿易匯差。中國進口額佔了瓜地馬拉的13%，但出口額卻不足1%，明顯不成比例，存在嚴重的貿易逆差。加梅茲表示，生產商和出口商的普遍共識是，尋找其他國家並停止與中國交易，「因為它是一個壞客戶，試圖將價格壓至最低，並與這些國家進行談判。」瓜國業者呼籲，應重新思考尋找更有利瓜國的市場，放棄長期以來出口中國被壓迫的狀況。
據瓜地馬拉夏威夷豆協會數據，瓜地馬拉是拉丁美洲排名第一、全世界排名第五的夏威夷豆生產國。瓜地馬拉2022就出口夏威夷豆1.5萬公噸，其中6成都是銷往中國。業者分析，中國特別針對瓜國，銷往中國最主要的商品夏威夷豆開刀，就是對瓜國政府的警告和施壓。
古鐵雷斯表示，中國附近的國家像是越南就有生產咖啡，澳洲也盛產堅果，「中國人不會因為瓜地馬拉不賣咖啡而停止喝酒，他們不是在懲罰人民，而是在懲罰瓜地馬拉的生產商。」
瓜地馬拉國會經濟委員會主席艾雅拉（Jorge Ayala）表示，他已要求經濟部長賈西亞琴（Gabriela Garcia-Quinn）表明立場並採取措施，以保護國內出口商的利益，希望經濟部和瓜國出口業者公會合作解決，也不需要改變瓜國對台灣的立場。