房市／同理心、好服務！信義房屋劉千堇獲不動產經紀人獎

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劉千堇回想，剛入行時，仍有被拒絕的心魔，要按電鈴、打電話陌生開發，在行動前都得反覆思考，沒有勇氣按下撥通鍵，所幸有店內學長姐、師傅一步步的耐心帶領，她也跨出舒適圈，了解「擔心的事情有百分之八十都不會發生」，實際上被拒絕的機率，小於一半。
雖說如此，房地產為高總價產品，許多消費者一輩子最多經手一兩次大型資產，因此對於交易的細節就更講就，房仲居中協調糾紛、客戶的情緒與焦慮，也更不簡單。
劉千堇表示，第一個成交的案子，是一對夫妻，看上一間總價1500萬內的公寓，順利成交後，交屋前看屋發現冷氣開著、浴室水龍頭也沒關，水都淹到浴室外，地板全毀，了解後才發現原屋主希望讓水費與電費流動，卻意外造成災害。
當時買方十分憤怒，當下傾瀉大量的負面情緒，劉千堇也因此受影響了多天，但她仍耐心、專業的陪著消費者處理，請廠商估價，請原屋主賠償地板的毀損，最後順利解決消費者的煩心事。
入行4年後，她的房仲生涯逐漸因為每天需處理許多客戶的負面情緒而感到疲乏，她決定將自己重新歸零，申請留職停薪至澳洲打工2年，2年期間，她遇到不同的人與價值觀，心態也變得寬廣，回國後遇上疫情無法出門，就接觸許多心理學書籍與課程，心態重新歸零後，學習轉換自己的思考邏輯，也就可以理解客戶為何生氣 ，也告訴自己「不要停留在情緒太久」，就事論事解決問題。
劉千堇表示，遇到問題時，店內的學長姐也都不吝分享經驗，若是有處理過類似的案例都會分享，協助她在處理事情更加多元、全面，此外，公司更有強大的法務、代書團隊可以協助處理客戶問題，上班的氛圍很有團隊合作的向心力，互相幫助。
未來的目標，劉千堇表示，除了持續挑戰千萬經紀人，也希望成為客戶專業的不動產經紀顧問，除了幫助客戶買到理想的房屋，也要站在客戶的角度去思考，全面性的替客戶分析利弊，客戶不一定要找她買賣，但若是在尋找理想家的過程中有什麼疑難雜症，她都樂於解惑，讓客戶充實更多相關知識，這才是自身存在的價值。