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關聖帝君9聖筊顯靈！大里魚群凶手曝光　檢警出手懲除電鍍業者2害

▲今年3月，大里區頭汴坑溪出現數萬隻死魚，河川局雇工打撈。（圖／江和樹提供，2024.05.28）
▲今年3月，大里區頭汴坑溪出現數萬隻死魚，河川局雇工打撈。（圖／江和樹提供，2024.05.28）

記者顏幸如／台中報導

台中市大里區頭汴坑溪近年不斷發生魚群死亡事件，尤以今年3月25日數萬隻大魚暴斃死亡引起矚目，有民代仿照電影《周處除三害》劇情，向關聖帝君擲筊申冤！檢方指揮保7總隊等單位，在上游太平區發現2家電鍍工廠將未經處理的廢水偷排至廠外溝渠，最終匯流到大里溪，估計不法獲利近2億元。台中地檢署依涉嫌違反《水污染防治法》及《刑法》公共危險罪，起訴8人。

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▲檢方指揮相關單位，逮到業者趁夜偷排廢水。（圖／保七總隊提供，2024.05.28）
▲檢方指揮相關單位，逮到業者趁夜偷排廢水。（圖／保七總隊提供，2024.05.28）
台中市大里區魚群大量死亡的情形，每隔一陣子就會發生，且最容易出現在星期一，附近居民懷疑上游工廠利用假日偷排廢水，導致溪裡大大小小魚類中毒死亡。更令人擔憂的是，下游不少人引頭汴坑溪水種植果菜，廢水裡的重金屬最後都進了人類肚子。

一開始環保局研判是天候、氣溫以及當地布袋蓮與藻類過量生長，溶氧量不足所致，引起市議員江和樹不滿，仿照電影《周處除三害》劇情，在關聖帝君面前擲出9聖筊，聲稱要為喝水枉死的老鼠申冤，影片因此爆紅。隔天環保局查獲一家豆腐製造廠排放高濃度豆渣廢水，疑污染下游水體。

▲市議員江和樹仿照電影《周處除三害》劇情，在關聖帝君面前擲出9聖筊，聲稱要為喝水枉死的老鼠申冤，（圖／江和樹提供，2024.05.28）
▲市議員江和樹仿照電影《周處除三害》劇情，在關聖帝君面前擲出9聖筊，聲稱要為喝水枉死的老鼠申冤，（圖／江和樹提供，2024.05.28）
但江和樹直指這不是污染源，農水署勘查人員則透露，自2020年開始陸續發生死魚事件，每月至少1至2次，今年3月則是每星期都出現死魚，農水署很擔心稻作和蔬菜受污染，下游詹厝園重新被列為重金屬污染區。

另一方面，台中地檢署指揮保7總隊第3大隊等單位，陸續破獲太平區2家金屬表面處理業者為節省廢水處理成本，非法貯存未經處理的廢水，偷排到廠外溝渠，最終匯流至頭汴坑溪下游的大里溪，環保局採樣檢出重金屬（鉻、銅、鋅、鎳）超標，，估計不法獲利分別為1億2,649萬及6,312萬餘元，日前將負責人、主管、現場操作人員等8人依《水污染防治法》及《刑法》公共危險罪起訴。

▲專案小組執行搜索，當場查獲2家公司偷排重金屬廢水。（圖／保七總隊提供，2024.05.28）
▲專案小組執行搜索，當場查獲2家公司偷排重金屬廢水。（圖／保七總隊提供，2024.05.28）
專案小組於去年12月15日、今年4月19日兩度執行搜索，當場查獲2家公司將廠區內緊急應變桶槽內未經處理的重金屬廢水，透過私設管線或調整流向方式，將廢水非法排放到廠外溝渠，現場查扣沉水馬達及相關帳冊資料，並當場勒令停工。專案小組表示，該處為金屬電鍍產業密集區域，上游水污染列管電鍍業91家，2020年起環保局稽查848家次，處分上百件次，處分金額約3,350萬。

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