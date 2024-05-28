新竹晴空匯火警2消防殉職 技師曝「1防護死角」：消防安檢也難查
新竹市東區一戶要價6000多萬元的高級住宅「豐邑晴空匯」26日深夜發生火警，2名消防員不幸殉職。新竹市消防局今（28）公布調查結果，初判起火原因為電纜線短路，加上排煙設備電源系統遭燒毀而未即時發揮作用釀禍。消防技師推測，晴空匯濃煙火警奪命，「防火填塞」是關鍵。對此，豐邑機構表示，皆依照法規施作，並取得使用執照，會盡力協助釐清。
記者徐銘穗/綜合報導
晴空匯樓高28層，發生火災的地方是地下室輸電設備電纜線起火，不少人納悶為何會釀2名消防員殉職？社團法人台灣防災產業協會常務理事單信瑜受訪表示，一般高樓層都有嚴格的消防設備設施規劃，理論上輸電設備管道間應該也要有防火區域，如果消防設備有發揮作用、防火門或安全門有關起來的話，煙與火就會大部分被隔絕在地下室，即使濃煙可能順著管道進入住家，但量應該也不會很大。
地下層濃煙為何會往上竄？消防技師揭：電纜線「防火填塞」是關鍵
《ETtoday》報導，消防技師指出，電纜線貫穿住宅樓地板時，管線跟樓地板通常會利用防火填塞，如防火泡棉、防火黏著劑等密封。他分析認為，晴空匯地下層火警濃煙上竄，「應是防火填塞這道防護罩破裂」，至於破裂原因有很多，「即便建商做到100%，經過時間與外在因素都有可能會引起破洞。」
據悉，集合式住宅管委會，每年都需委託專業廠商，進行包含「消防檢修申報作業」、「建築物公共安全檢查簽證及申報」。而排煙設備屬於消防檢修、防火區劃與防火填塞則屬於建築物公共安全檢查範疇。不過，該名技師透露，在實務上以「防火填塞」這一塊來說，並不像灑水器還能做性能測試，幾乎就是「防護死角」。
針對濃煙隨著管道間往上竄與疑似排煙設備失效，豐邑機構則表示：「該社區在2015年已依照法規施作並取得使用執照，目前已現場派員，也會盡力協助警消了解事故原因並處理相關事宜。」