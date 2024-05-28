江啟臣跨黨派送端節禮引熱議 「禮輕情意粽」搭辣椒醬不只東泉
藍白綠在立法院戰得如火如荼，人在瑞士日內瓦的立法院副院長不僅遠離衝突，還以個人名義大送台中市各黨政治人物品牌肉粽，並依地域搭配不同的知名辣椒醬。由於江啟臣有意參選下屆台中市長，眾人笑稱這盒是「禮輕情意粽」，退了反而失禮。民進黨、民眾黨市黨部主委李天生、江和樹表示還不知此事；江啟臣服務處表示人力有限，近日內將分別送達。
記者顏幸如／台中報導
國民黨籍的江啟臣，日前率立法院視導團到瑞士日內瓦表達台灣參與WHA的立場，但台中市各黨派政治人物陸續收到以江啟臣個人為名送的品牌肉粽，市議員以上包括含市長盧秀燕、市長選舉潛在對手立委蔡其昌、何欣純及楊瓊瓔都在送禮名單中。
江啟臣的端節禮除了一盒粽子禮盒，還暗藏巧思，若是原縣區議員，就附送原中市出產的東泉辣椒醬，若是原中市議員，就是原縣區的源美辣椒醬，讓民代們品嚐粽子的同時也吃到不同於平常的醬料。
江啟臣的重禮數，在正展開定期會的市議會引起討論，有人說是「禮輕情意粽」，也有人笑稱粽子裡有選舉味。國民黨議員張瀞分則說「禮多人不怪」，她沒收過其他黨派大咖的年節禮品；市議員兼綠白兩黨市黨部主委的李天生、江和樹則表示，到了議會才知道此事。
江辦發言人王昱翔表示，江啟臣認為台灣及台中發展不分中央地方、不分黨派的合作很重要。端午送禮是用江啟臣個人，而並非副院長名義，由於服務處人力有限，因此分區送達，李天生和江和樹的大里區排後天。他強調端午節吃粽子是傳統習俗，跟大家分享美味粽子也正常，不需做太多政治思考。