快訊／《淚之女王》金智媛確定7月來台灣！見面會時間地點1次看
《淚之女王》金智媛真的要來了！Netflix爆火韓劇《淚之女王》的女主角金智媛魅力席捲全球。近日，出道多年的金智媛首度在韓國舉辦粉絲見面會，門票一開賣就湧進近70萬人同時搶800多張門票，也讓全世界看見金智媛的超高人氣。今（28）日稍早，經紀公司「HighZium studio」在IG上公布《2024金智媛亞洲粉絲巡迴見面會》資訊，地點包含大阪、東京、菲律賓馬尼拉、澳門、泰國曼谷、印尼雅加達，以及台灣粉絲們最期待的台北，時間訂於7月21日在台北舉辦粉絲見面會。
記者張一笙／綜合報導
「HighZium studio」今日下午在IG公布金智媛亞洲見面會的消息，這是她出道14年以來首次舉辦巡迴見面會，日前首度在韓國舉辦粉絲見面會，門票開賣當天一口氣湧進將近70萬人搶票搶800多個位子，在《NOWnews今日新聞》實際操作下，開賣後30分鐘及1小時30分鐘後，還分別有15萬9千多人及3萬1千多人在線上排隊搶票，人氣十分火爆。
金智媛主演的超火韓劇《淚之女王》在大結局以24.85％收視率，創下tvN電視台史上最高紀錄，她與男神金秀賢的搭檔也讓這部劇人氣瘋狂飆升，由於這部劇的主角男的帥、女的美，因此2人戲裡戲外的超甜互動，也是粉絲們期待的看點之一。
由於金智媛曾在受訪時多次透露自己的MBTI是屬於十分內向的宅女INFP，因此在韓國首爾舉辦見面會的場地，是僅能容納424人的超小場地「Shinhan pLay Square」，因此在亞洲巡迴見面會的消息釋出後，不少粉絲紛紛在網路上請願，希望主辦單位能夠找一個大一點的場地，讓粉絲們都能一睹金智媛的女神風采。
有趣的是，《淚之女王》的同劇男神金秀賢日前也在社群平台上，公布自己相隔9年即將3度來台於7月6日舉辦見面會的消息，「雙金CP」在7月份相繼來台，讓粉絲們都十分期待且興奮，紛紛在社群平台上高喊：「這一波我又嗑到了！」