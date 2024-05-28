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快訊／《淚之女王》金智媛確定7月來台灣！見面會時間地點1次看

▲金智媛因出演超夯韓劇《淚之女王》爆紅，今（28）日經紀公司在官方IG上公布金智媛將舉辦粉絲見面會的消息，其中將在7月21日在台北舉辦粉絲見面會，讓粉絲們都十分期待。（圖／翻攝自Global Interpark售票網）
▲金智媛因出演超夯韓劇《淚之女王》爆紅，今（28）日經紀公司在官方IG上公布金智媛將舉辦粉絲見面會的消息，其中將在7月21日在台北舉辦粉絲見面會，讓粉絲們都十分期待。（圖／翻攝自Global Interpark售票網）

記者張一笙／綜合報導

《淚之女王》金智媛真的要來了！Netflix爆火韓劇《淚之女王》的女主角金智媛魅力席捲全球。近日，出道多年的金智媛首度在韓國舉辦粉絲見面會，門票一開賣就湧進近70萬人同時搶800多張門票，也讓全世界看見金智媛的超高人氣。今（28）日稍早，經紀公司「HighZium studio」在IG上公布《2024金智媛亞洲粉絲巡迴見面會》資訊，地點包含大阪、東京、菲律賓馬尼拉、澳門、泰國曼谷、印尼雅加達，以及台灣粉絲們最期待的台北，時間訂於7月21日在台北舉辦粉絲見面會。

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▲金智媛的經紀公司「HighZium studio」在IG上公布亞洲巡迴見面會時間。（圖／翻攝自HighZium studio IG）
▲金智媛的經紀公司「HighZium studio」在IG上公布亞洲巡迴見面會時間。（圖／翻攝自HighZium studio IG）
「HighZium studio」今日下午在IG公布金智媛亞洲見面會的消息，這是她出道14年以來首次舉辦巡迴見面會，日前首度在韓國舉辦粉絲見面會，門票開賣當天一口氣湧進將近70萬人搶票搶800多個位子，在《NOWnews今日新聞》實際操作下，開賣後30分鐘及1小時30分鐘後，還分別有15萬9千多人及3萬1千多人在線上排隊搶票，人氣十分火爆。

金智媛主演的超火韓劇《淚之女王》在大結局以24.85％收視率，創下tvN電視台史上最高紀錄，她與男神金秀賢的搭檔也讓這部劇人氣瘋狂飆升，由於這部劇的主角男的帥、女的美，因此2人戲裡戲外的超甜互動，也是粉絲們期待的看點之一。

▲金秀賢（左）與金智媛（右）因出演《淚之女王》再創演藝事業巔峰，金智媛也即將舉辦首場粉絲見面會，但卻遭到粉絲批評座位數太少。（圖／Netflix）
▲金秀賢（左）與金智媛（右）出演《淚之女王》後再創演藝事業巔峰，2人也在7月份相繼來台舉辦粉絲見面會。（圖／Netflix）
由於金智媛曾在受訪時多次透露自己的MBTI是屬於十分內向的宅女INFP，因此在韓國首爾舉辦見面會的場地，是僅能容納424人的超小場地「Shinhan pLay Square」，因此在亞洲巡迴見面會的消息釋出後，不少粉絲紛紛在網路上請願，希望主辦單位能夠找一個大一點的場地，讓粉絲們都能一睹金智媛的女神風采。

有趣的是，《淚之女王》的同劇男神金秀賢日前也在社群平台上，公布自己相隔9年即將3度來台於7月6日舉辦見面會的消息，「雙金CP」在7月份相繼來台，讓粉絲們都十分期待且興奮，紛紛在社群平台上高喊：「這一波我又嗑到了！」

▲金智媛將在下個月22、23日，於首爾麻浦區的「Shinhan pLay Square」舉辦出道14年後首場粉絲見面會，昨日門票開賣，吸引超過50萬人同時在線瘋搶。（圖／翻攝自Global Interpark售票網、讀者提供）
▲金智媛在首爾的見面會，吸引超過70萬人同時上線搶票，不少粉絲剛點進去就發現要排隊50多萬號。（圖／翻攝自Global Interpark售票網、讀者提供）

金智媛《淚之女王》爆紅！見面會50萬人在線　800多個位子搶破頭

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