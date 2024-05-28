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全台逾3.4萬人不用花錢買房！贈與、繼承移轉創新高　專家揭2關鍵

▲2024第一季統計全台有超過3.4萬人靠贈與及繼承獲得房地產。（圖／記者徐銘穗攝）
▲2024第一季統計全台有超過3.4萬人靠贈與及繼承獲得房地產。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

躺平成顯學！住商機構觀察內政部統計，全台灣2024年第一季有超過3.4萬人不用花錢，靠「贈與」及「繼承」就能擁有房產，首季贈與移轉棟數達1萬6610棟，為2016年房地合一稅上路以來同期新高；而首季繼承移轉棟數則達1萬7474棟，是自2016年同期次高。專家皆有2關鍵導致「躺平」等房成顯學。

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綜觀六都第一季贈與移轉量，最大量體與漲幅都集中於雙北，新北市今年第一季破3千棟，共3269棟、年增5.7%，台北市3269棟、年增15.8%；桃園以南量體不如雙北，且今年贈與移轉與去年同期相比也差異不大，桃園市1505棟、年減0.5%，台中市1811棟、年減7.4%，台南市1098棟、年增1.4%，高雄市1715棟、3.9%，其中以台南市移轉量敬陪末座。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期打房手段劍指「多戶族」，提高雙北的贈與移轉需求；此外，隨著國內高齡化趨勢不變，加上許多屋主在高額土地增值稅考量下，繼承移轉棟數高居不下勢不可逆。

▲2024年第一季全國及六都贈與、繼承移轉棟數。（圖／住商機構提供）
▲2024年第一季全國及六都贈與、繼承移轉棟數。（圖／住商機構提供）
徐佳馨指出，南部許多民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低，然而去年底「囤房稅2.0」於立法院三讀通過，且央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，基於資產配置考量，較熟捻生前贈與財產規劃的雙北多戶族群，贈與移轉需求大幅上升。

徐佳馨補充，「多戶族」欲利用贈與手段將房產轉往親人，若受贈人取得房屋價值偏低，則未來受贈人轉手時，移轉稅賦驚人，建議若有相關規劃，除利用土地增值稅自用優惠稅率，以買賣方式移轉墊高成本，抑或是透過專業地政士或會計師規劃，惟要留意金流去向，避免被查稅。

躺平等房仍是顯學，全台繼承移轉量維持高檔

另據內政部統計，六都繼承移轉棟數皆維持減幅，不過整體量體仍處於高檔，並以雙北為最大宗，大家房屋企研公關主任賴志昶分析，雙北房價高、高齡住宅量大，加上少子化等議題，區域「等房族」的占比仍相對顯著。

賴志昶提醒，若屋主持有時間長，未來移轉時土地漲價數額恐偏高，為避免高額的土地增值稅，長輩透過繼承將房產移轉予後輩也具有節稅效果。不過，繼承移轉仍為顯學，繼承人之後若有移轉需求，可善用房地合一自用優惠、重購退稅等方式，且一定得先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。

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