新竹晴空匯算凶宅嗎？他列「3原因」打1折也別買　專家曝降幅真相

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晴空匯災後內部畫面在網路引發討論，網友在PTT問說：「現在變成這樣了，該打幾折賣？」有人虧說管線全新翻修，「加價賣」，也有人認真回「燒過的電纜有戴奧辛，會殘留在上面」。
也有網友在Mobile01上發文，提醒「晴空匯打1折也不要碰」，揭露「住家重新整理」、「公設重新整理」及「大樓管道線路修護」等3大開銷高昂，家戶輕則清潔油漆即可，嚴重打掉重弄要百萬，公設估算「幾百萬到千萬社區出」，最後則是該場火警造成2名警消殉職，全社區人會活在這悲劇陰影下好幾年。
晴空匯火警2警消殉職 社區算凶宅嗎？
2名殉職消防員在2~3樓梯間罹難。住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》說，法律上沒有嚴格定義「凶宅」，一般而言以房屋曾有凶殺、自殺等「非自然」死亡情形來認定，即社區的公共區域曾發生凶殺或自殺事件，或是施工時不幸發生工安意外致死，都不會形成凶宅。
至於晴空匯房價是否會出現對半砍、甚至1折情形？陳炳辰指出，晴空匯位在關埔重劃區，鄰近竹科，正對面就是好市多，雖然屋齡9年，但近期仍出現不少6字頭交易，若火警沒有造成結構受損，影響居住，因為它地段實在太好，加上整體房市盛況，「就算再低也不會回到3字頭」，若後續改善還不錯，也是會有區域房價水準，不過近期整體價量的確會稍微停滯。
陳炳辰指出，晴空匯早期持有的住戶，若近期真的想脫手，只要不求賣到最高價，一定還是會有獲利空間。不過，若是大坪數的物件，因為不是市場上吃香的主流產品，加上總價4000萬即達到豪宅稅門檻，脫手不易，而且區域新房選擇太多難競爭，短期內最好先「停、看、聽」。
晴空匯淪「戴奧辛」大樓還有救嗎？專家曝解方
戴奧辛是百分百致癌物，有「世紀之毒」之稱。擁有化工及建築專業的台灣病態建築診斷協會理事長、欣寶智慧環境創辦人曾婷婷告訴《NOWnews今日新聞》說，火警後附著在建築物裡的戴奧辛是可以消除的，首先要請清潔人員徹底清潔，要大量使用換氣設備，用大量活性碳抓小分子，並運用清潔藥劑與相關設備才能完全消除戴奧辛。
曾婷婷直言，火警後建築的善後要花很多錢，詳細金額要看戴奧辛等有害物質殘留的濃度、需要耗費的人力與時間等而異。她分享，曾處理過10~20坪小型火災建築善後，先請清潔人員花2天、6000~7000元整理得很乾淨，團隊再進入善後，包含事故房間與受波及的鄰近2房，總計做了一個禮拜過濾，費用8萬多元。至於晴空匯災後修護，曾婷婷直言「每戶花100~200萬跑不掉」。