超狂鐵人！Jayson Tatum生涯108場季後賽全勤　平均出賽近40分鐘

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根據《Ball Don't Lie》發出的貼文指出，Tatum生涯在塞爾提克總共有108場季後賽的出場機會，而Tatum從未缺席任何一場。截至本屆東區冠軍賽結束，Tatum在這108場比賽中，場均出賽38.9分鐘，砍下24.1分、7.9籃板、4.8助攻，繳出頗為全面的成績單。
特別值得一提的，2023年塞爾提克在東區冠軍賽，遇到一路「下剋上」的老八傳奇邁阿密熱火，並在「士官長」Jimmy Butler的爆發下被逼進搶七大戰。當時，Tatum在首節就不慎傷到腳踝，雖然只拿下14分、11籃板，在殊死戰中以84：103敗給熱火，但Tatum帶傷奮戰近42分鐘的精神也令人佩服。
盼完整戰力到齊 10天充裕養兵
綠衫軍主戰中鋒Kristaps Porzingis在首輪面對熱火時，就遭遇到右小腿拉傷傷勢，後續也都沒有再出賽對陣騎士。塞爾提克主帥Joe Mazzulla在今（30）日受訪時也表示：「我不確定，我目前還不清楚。」不過他也補充說到：「他一直有在做1對1的對抗訓練，這個訓練強度正在逐步提高。」
從Porzingis遇傷後也將近過了一個月，再加上提前以橫掃晉級的塞爾提克，在總決賽6月7日開打前，還有10天能養精蓄銳，總冠軍賽回歸賽場的可能性並不低。即便本次季後賽東、西區競爭強度有明顯差異，也讓外界對於綠衫軍的表現有所質疑，不過對於他們而言卻有可能是近年最接近奪冠的一次機會。