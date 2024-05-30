台北天空塔「海外債權人」出清90%股權？ 碩河開發最新7點聲明曝
「台北天空塔The Sky Taipei」完工後高度僅次於101，被譽為將是台北新地標，原訂今年底完工，未料至今接連爆出掏空、董事香港破產等負面消息，日前仲量聯行再曝光「海外債權人」要出清北天空塔90%股權。不過，台北天空塔開發商碩河公司今（30）稍早發出最新7點聲明，強調沒有任何出售計畫。
記者徐銘穗/綜合報導
台北天空塔位於台北市信義區松智路與松壽路口，樓高288公尺，落成後將成為台灣第二高樓，僅次於台北101大樓。開發案以酒店為主的混合式發展項目包括零售空間、餐飲體驗和表演中心，整體建案總樓地板面積約2萬6300坪，集結凱悅酒店集團兩大品牌柏悅Park Hyatt和安達仕Andaz雙品牌進駐。
台北天空塔開發商碩河公司今（30）天發出7點聲明，澄清碩河或台北天空塔並無任何出售計畫，FTI債權接管人無法律上或其他權利出售台北天空塔。
碩河公司強調，碩河公司在董事長章經鑫帶領下，財務及營運一切正常，台北天空塔亦如期興建當中。FTI及仲量聯行欲出售之利益為間接持有台北天空塔之特定境外公司權益，FTI為境外公司層級之數位債權人所指派之代理人，用以擔任接管人，其身分僅為代理人，並非該等境外權益之權益所有人或賣方。
碩河公司聲明，碩河或台北天空塔若有任何出售計畫，應事先取得全體股東之同意；且就台北天空塔之任何出售，中國信託商業銀行按其與本公司間之土地買賣契約享有優先購買權。