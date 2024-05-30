排隊搶房9怪現象！新案賣光都沒新聞　專家揭「1原因」建商耍低調

台北天空塔「海外債權人」出清90%股權？　碩河開發最新7點聲明曝

▲台北天空塔開發商碩河公司今（30）發表7點聲明，強調FTI債權接管人無法律上或其他權利出售台北天空塔，碩河或台北天空塔也無任何出售計畫。（圖／翻攝台北天空塔臉書）
▲台北天空塔開發商碩河公司今（30）發表7點聲明，強調FTI債權接管人無法律上或其他權利出售台北天空塔，碩河或台北天空塔也無任何出售計畫。（圖／翻攝台北天空塔臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

「台北天空塔The Sky Taipei」完工後高度僅次於101，被譽為將是台北新地標，原訂今年底完工，未料至今接連爆出掏空、董事香港破產等負面消息，日前仲量聯行再曝光「海外債權人」要出清北天空塔90%股權。不過，台北天空塔開發商碩河公司今（30）稍早發出最新7點聲明，強調沒有任何出售計畫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北天空塔位於台北市信義區松智路與松壽路口，樓高288公尺，落成後將成為台灣第二高樓，僅次於台北101大樓。開發案以酒店為主的混合式發展項目包括零售空間、餐飲體驗和表演中心，整體建案總樓地板面積約2萬6300坪，集結凱悅酒店集團兩大品牌柏悅Park Hyatt和安達仕Andaz雙品牌進駐。

▲台北柏悅酒店大廳CG模擬圖。（圖／翻攝台北天空塔The Sky Taipei官網）
▲台北天空塔集結柏悅Park Hyatt和安達仕Andaz雙品牌飯店進駐。圖為台北柏悅酒店大廳CG模擬圖。（圖／翻攝台北天空塔The Sky Taipei官網）
台北天空塔開發商碩河公司今（30）天發出7點聲明，澄清碩河或台北天空塔並無任何出售計畫，FTI債權接管人無法律上或其他權利出售台北天空塔。

碩河公司強調，碩河公司在董事長章經鑫帶領下，財務及營運一切正常，台北天空塔亦如期興建當中。FTI及仲量聯行欲出售之利益為間接持有台北天空塔之特定境外公司權益，FTI為境外公司層級之數位債權人所指派之代理人，用以擔任接管人，其身分僅為代理人，並非該等境外權益之權益所有人或賣方。 

碩河公司聲明，碩河或台北天空塔若有任何出售計畫，應事先取得全體股東之同意；且就台北天空塔之任何出售，中國信託商業銀行按其與本公司間之土地買賣契約享有優先購買權。

▲台北天空塔開發商碩河公司今（30）發表7點聲明，表示碩河或台北天空塔並無任何出售計畫。（圖／碩河公司提供）
▲台北天空塔開發商碩河公司今（30）發表7點聲明，表示碩河或台北天空塔並無任何出售計畫。（圖／碩河公司提供）

大金主逃了！台北天空塔90%股權喊賣　仲量聯行：海外債權人出清

新地標「台北天空塔」爆掏空10億！恐變爛尾樓　開發商公開回應了

台北天空塔董事馬廷海傳香港破產　台76億聯貸案是否受影響引關注

「台北天空塔」6大亮點！柏悅、安達仕2奢華酒店入駐　頂樓最神秘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代