排隊搶房9怪現象！新案賣光都沒新聞　專家揭「1原因」建商耍低調

超派炸雞今年已收2家！逢甲店開不到120天突關門　超派炸雞回應了

▲超派炸雞逢甲店開不到120天突關門，成為繼新竹巨城加盟店後（圖），今年第2間歇業的超派炸雞。（圖／翻攝超派炸雞）
▲超派炸雞逢甲店開不到120天突關門，成為繼新竹巨城加盟店後（圖），今年第2間歇業的超派炸雞。（圖／翻攝超派炸雞）

記者徐銘穗/綜合報導

雞排1片120元太貴了嗎？號稱全台最有錢YouTuber超哥（黃伯超）開的「超派炸雞」1月宣布進軍台中逢甲商圈，未料開幕不到120天驚傳收攤，超派炸雞逢甲店鐵門深鎖，門口只剩Q版公仔孤零零堅守崗位。對此，超派炸雞回應了。

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事實上，超派炸雞逢甲店不是第一間關門的超派炸雞。目前入監服刑的「美食公道伯」實況主Toyz（劉偉健）去年10月前往超派炸雞新竹店進行美食評測，直擊炸雞店員疑似將廢油倒入水溝。

雖然超派炸雞聲明「不可能把廢油倒入水溝」，但是事後經新竹環保局稽查，證實倒入水溝的為「清洗鍋具之廢污水」，因此開罰4800元。事件紛擾下，當事超派炸雞巨城店今年3月宣布歇業，開業僅7個月，成為今年第一間關門的超派炸雞。

▲Toyz在去年就與超哥因為超派炸雞「到此一油」事件結怨。（圖／取自YT@Toyz）
▲Toyz去年10月爆料超哥「超派炸雞」新竹店亂倒廢油，後被環保局稽查，證實入水溝的為「清洗鍋具之廢污水」，開罰4800元。（圖／翻攝Toyz YouTube）
而這次驚爆歇業的超派炸雞逢甲店，位於台中逢甲商圈福星路上，屬於逢甲商圈後半段餐飲小吃店家的末端。記者查詢實價揭露，發現超派炸雞逢甲店隔壁48坪店面，去年1月以月租8萬元出租。在地房仲透露，以超派炸雞逢甲店面來看，如果只承租1、2樓，有機會月租金落在5萬元上下。

▲超派炸雞逢甲店（圖中為當歸鴨店面）隔壁的快炒店月租金8萬元。（圖／翻攝Googl Map）
▲超派炸雞逢甲店（圖中為當歸鴨店面）隔壁的快炒店月租金8萬元。（圖／翻攝Googl Map）
目前，超派炸雞逢甲店電話已無人接聽，臉書粉絲專頁也無法查看，可能已經被刪除或是變更了分享對象。《NOWnews今日新聞》稍早致電超派炸雞加盟經理，對方僅回「不方便回應」，隨即火速掛斷電話。超派炸雞逢甲店詳細的歇業原因，仍待業者公布。

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