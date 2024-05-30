都排隊搶買房了！今年前4月全台移轉破11萬棟 竟還小輸這1年同期
新青安貸款助攻下，台灣房市從去年第四季旺到現在，不時傳出排隊搶買房、建商封盤、配售等訊息。房市真有那麼熱？根據內政部最新最新資料顯示，4月全台建物買賣移轉棟數為3萬667棟，月增2.6%，累計今年1到4月買賣移轉棟數超過11萬棟，是13年來的次高紀錄，小輸2022年同期不到2000戶。
記者徐銘穗/綜合報導
單看4月買賣移轉棟數，和去年同期2萬593棟相比，全台建物買賣移轉棟數年增48.9%，將近五成。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，去年4月交易量是當年度的第三低量，少了交屋潮挹注，房市交易量維持低檔，反觀今年4月房市市況，中古屋需求穩健、部分縣市新屋交屋潮明顯，帶動整體交易量維持相對高檔，4月交易量較去年同期大增48.9%，交易動能明顯優於去年。
陳金萍說明，若合計今年前四月全台建物買賣移轉棟數，全台1~4交易量為11萬1680棟，與去年同期年增31.6%，是自2012年來次高紀錄，僅低於2022年的11萬3637棟，今年房市交易熱絡程度可見一斑。
陳金萍補充，國內經濟穩定成長、出口暢旺、台股續創高以及消費者信心轉強等正向訊息釋出，讓民眾樂觀看待經濟前景，加上通膨預期，讓置產族群積極進場，而新青安優惠貸款也加速自住買盤加快購屋腳步，讓今年1-4月房市交易熱度再升溫，旺季仍旺。
陳金萍提醒，國內景氣燈號於4月轉亮黃紅燈，顯示景氣穩定復甦，內需動能穩健成長，而台股也持續上攻，市場氛圍轉趨樂觀，加以新青安優惠貸款續行，以及通膨預期的狀況下，房市交易熱度應可延續下去，短期內政經局勢沒有大幅改變，且沒有新房市政策干擾，上半年交易量年增二成機會大增，仍可審慎樂觀期待。
不過，她也提醒，值得留意的是下半年適逢美國大選，烏俄戰爭與中東地緣衝突未歇，變數仍大，房市後市表現有待觀察。