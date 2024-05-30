排隊搶房9怪現象！新案賣光都沒新聞　專家揭「1原因」建商耍低調

25歲同學跑去當房仲！他一聽原因嚇呆　月收租170萬：根本躺著賺

▲25歲同學跑去當房仲，不是為上班，而是「尋找投資標的」，繼續買繼續收租金。圖為陳庭妮、蔡凡熙在影集《幸福房屋事件簿》中扮演房仲。（圖／幸福房屋事件簿劇照）
▲25歲同學跑去當房仲，不是為上班，而是「尋找投資標的」，繼續買繼續收租金。圖為陳庭妮、蔡凡熙在影集《幸福房屋事件簿》中扮演房仲。（圖／幸福房屋事件簿劇照）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣房市夯，不少人為「百萬年薪」轉職當房仲！不過一名網友分享，25歲的同學跑去當房仲，原因不是為了上班賣房賺錢，而是「尋找投資標的」，讓他可以繼續買房、持續收租金，透露同學每月收租170萬元，爸爸月收租更高達2000萬元，是妥妥的「台北市田僑仔」。一票網友喊羨慕，哭只能繼續當社畜。

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原PO在Dcard發文，說他很羨慕一位家裡財力雄厚的同學，因阿嬤過世繼承遺產，25歲就晉升台北市包租公，「他跟哥哥還有兩個堂弟，能繼承的遺產，一個月收租就170萬」，至於爸爸和叔叔，「聽說一個月是2000多萬，而且是各自2000多萬」，讓他聽了下巴差點掉下來。

他還說為了節稅，同學透露這些房產不是個人擁有，而是掛在公司名下，「這樣房租只要繳20%的稅，還請會計師幫忙節稅。」而同學也很上進，沒有整天躺平等租金進帳，而是跑去當房仲，不過他當房仲不是為賣房賺錢，而是「為了尋找投資標的，繼續買繼續收租」。

▲去年8月上路的新青安房貸催出房市熱度，但超級房仲Zack確認為，台灣30年後房市會出現「大魔王」，可能讓蛋白區房價剩6折。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲田僑仔同學跑去當房仲，不是為賣房賺錢，而是「為了尋找投資標的，繼續買繼續收租」。（示意圖／記者徐銘穗攝）
貼文引發討論，一票網友喊羨慕，有人哭只能繼續當社畜，也有人認為，不用羨慕，「怨天尤人也不會讓你變成田僑仔」，認為關注自己跟真正重要的人就好。

全台逾3.4萬人不用花錢買房　贈與、繼承移轉創新高

根據內政部統計，全台灣2024年第一季有超過3.4萬人不用花錢，靠「贈與」及「繼承」就能擁有房產，首季贈與移轉棟數達1萬6610棟，為2016年房地合一稅上路以來同期新高；而首季繼承移轉棟數則達1萬7474棟，是自2016年同期次高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期打房手段劍指「多戶族」，提高雙北的贈與移轉需求；此外，隨著國內高齡化趨勢不變，加上許多屋主在高額土地增值稅考量下，繼承移轉棟數高居不下勢不可逆。

▲2024年第一季全國及六都贈與、繼承移轉棟數。（圖／住商機構提供）
▲2024年第一季全國及六都贈與、繼承移轉棟數。（圖／住商機構提供）

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